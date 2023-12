Anton Corbijn MOØDe

terug

De modewereld door de lens van Anton Corbijn. Van 22 december 2023 tot en met 12 mei 2024 zijn in het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen ruim 200 mode gerelateerde foto’s te zien van deze toonaangevende fotograaf en filmmaker. In de tentoonstelling MOØDe zijn ook portretten te zien die Corbijn maakte van o.a. Kate Moss, Tom Waits, Alexander McQueen en Naomi Campbell.

© Anton Corbijn, (Tom Waits, Santa Rosa 2004 )

Nieuw werk

De tentoonstelling MOØDe was eerder in Knokke-Heist in België te zien en een groot succes. Echter door weinig Nederlanders bezocht vanwege de toen geldende covid-reisrestricties. Het Cobra Museum biedt het Nederlandse publiek nu de kans om van de bijzondere selectie te genieten. Aan de tentoonstelling in Amstelveen worden ruim 20 nieuwe werken van Corbijn toegevoegd, waaronder een portret van Martin Garrix en één van de recente staatsieportretten van koning Willem- Alexander en koningin Máxima.

© Anton Corbijn, Kate Moss,New York, 1993

Cross-over

In de tentoonstelling MOØDe presenteert Anton Corbijn (Strijen, 1955) foto’s uit zijn omvangrijke oeuvre (tussen 1979 – 2023) waarin hij de cross-over verkent tussen portretfotografie en de modewereld. Hierbij omarmt Corbijn de termen ‘mood’ en ‘mode’ in de meest ruime zin. Corbijn is een bewonderaar van modefotografen zoals Irving Penn, Nick Knight, Peter Lindbergh, Paolo Roversi en Helmut Newton. Waar deze fotografen meestal naast modefoto’s ook wel portretten maken is het bij Corbijn juist andersom: hij is een portretfotograaf die af en toe een bezoekje brengt aan de modewereld.

Fotografie speelt een hoofdrol in de wereldwijde modecultuur en -industrie. Fotografie bepaalt in grote mate hoe we naar een modeontwerp kijken en wordt door ontwerpers ingezet om hun visie en visuele identiteit kracht bij te zetten. De trendgevoelige en steeds veranderende modewereld werkt samen met fotografen en beeldend kunstenaars die niet alleen de realiteit vastleggen, maar haar ook creëren. Voor de fotografie is het eigen visuele universum van die modewereld dan weer een heel dankbaar onderwerp. Met MOØDe bewijst Anton Corbijn dat mode overal is.

“Ik fotografeer vooral persoonlijkheden, maar mode hoort er steeds meer bij. We nemen allemaal ’s ochtends een beslissing over wat we aan zullen trekken, al is het maar een hoed of een zwart T-shirt. Mode is niet altijd met hoofdletters gespeld.” — Anton Corbijn

© Anton Corbijn, PJ Harvey, New Forest, 1998

Handelsmerk

De foto’s van Corbijn, met het hoge contrast en bijzondere licht als handelsmerk, pakken je beet en weten je aandacht goed vast te houden. Net als zijn bijzondere composities en creatieve manier van fotograferen. Hij beschouwt zichzelf als een mengvorm van een klassieke portretfotograaf en een documentair-fotograaf die de mens vastlegt in zijn eigen omgeving en omstandigheden. Inspiratie voor de dramatische effecten die hij in zijn foto’s aanbrengt haalde hij uit de weerbarstige documentairefotografie van onder anderen Ed van der Elsken, Robert Frank en Koen Wessing. Iedere keer weet Corbijn de toeschouwer te verrassen en te vangen met zijn uitzonderlijke kijk op mensen en in het bijzonder muzikanten.

Als visual director achter de Britse band Depeche Mode en door zijn decennialange samenwerking met onder meer de Ierse rockband U2 en de Amerikaanse zanger Tom Waits, heeft hij een stempel gedrukt op hoe wij kijken naar een belangrijk stuk hedendaagse cultuur.

Corbijn is naast fotograaf al jaren een bekend regisseur die internationale erkenning kreeg voor zijn muziekvideo’s en speelfilms. Op dit moment maakt Corbijn een nieuwe film “Switzerland”, met de Britse actrice Helen Mirren in de hoofdrol als Patricia Highsmith.

Fotoboek: MOØDe

De prachtige Engelstalige publicatie MOØDe bevat bijna 200 foto’s uit de gelijknamige tentoonstelling van Corbijn en een essay van Karen Van Godtsenhoven, associate curator van The Costume Institute van het Metropolitan Museum of Art, New York. De publicatie is uitgegeven door Hannibal Books en voor € 64,90 o.a. verkrijgbaar in de museumshop van het Cobra Museum.

Corbijn signeert

Op de eerste dag, vrijdag 22 december om 13.30 uur, is Anton Corbijn aanwezig voor een signeersessie van de publicatie MOØDe als kick off van het Cobra Pakt Uit!-weekend.

Kerstactie: gratis toegang tot 18 jaar

In de kerstvakantie, vanaf 22 december, kunnen jongeren tot 18 jaar gratis naar het museum. Het museum wil graag de drempel verlagen voor de jongere bezoeker.

Met dank aan

De tentoonstelling MOØDe kwam in 2020 tot stand in samenwerking met de gemeente Knokke-Heist en is mede mogelijk gemaakt door onze partners en genereuze steungevers. We bedanken in het bijzonder de gemeente Amstelveen, VriendenLoterij, Trebbe, BPD, Hizkia, KEIM en de Cobra Business Club.