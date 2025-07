Aftershoot introduceert de vroege release van AI Retouching 

terug

Aftershoot lanceert de vervroegde release van AI Retouching, een nieuwe AI-tool die fotografen helpt realistische, hoogwaardige portretretouches direct binnen het platform toe te passen. Met zijn reeds ingebouwde onbeperkte culling en editing tools, voegt Aftershoot nu retouchering toe om de portret post-productie workflow compleet te maken. AI Retouching was voorheen beperkt tot een kleine groep early access gebruikers, maar is nu tot september 2025 gratis beschikbaar voor alle fotografen.

De AI-tool is ontworpen om een van de meest tijdrovende aspecten van nabewerking – portretretouchering – te vereenvoudigen door taken als huidtextuurcorrectie, puistjes verwijderen, schittering van brillen verminderen en objecten verwijderen. Door de tijd die besteed wordt aan handmatig retoucheren aanzienlijk te verminderen, stelt AI Retouching fotografen in staat om sneller gepolijste, consistente galerijen af te leveren – terwijl er meer tijd vrijkomt voor creativiteit, het persoonlijke leven, relaties met klanten en het uitbreiden van hun bedrijf.

Of je nu werkt aan individuele portretten of groepsfoto’s, de bewerkingen worden tot op de pixel nauwkeurig uitgevoerd met behoud van de natuurlijke huidtextuur en authentieke uitstraling. Om dit niveau van controle en consistentie te ondersteunen, bevat AI Retouching de volgende belangrijke functies:

Huid gladstrijken (gezicht & lichaam): Verfijnt de huidtextuur met behoud van natuurlijke details en een gladde huidtint voor elk onderwerp in opnamen met meerdere personen.

Onzuiverheden verwijderen: Detecteert en regenereert gebieden die zijn aangetast door acne en ongelijkmatige pigmentatie voor een natuurlijke huidtint en -textuur en een glad, egaal uiterlijk.

Verwijderen van rimpels: Tegen rimpels op het voorhoofd, wallen en lachrimpels, verzacht ze zachtjes voor een gladder en frisser uiterlijk.

Gezichtsverbetering: Detecteert en verbetert de gezichts- en oogcontouren door het gezicht helderder te maken, de glans van het gezicht te verminderen en de ogen helderder te maken.

Verwijdering van schittering: Verwijdert reflecties van brillen en reconstrueert ogen en gelaatstrekken nauwkeurig.

Verwijderen van verdwaalde haren: Verwijdert verdwaalde haartjes zonder het natuurlijke volume of de haarvorm aan te tasten.

Tanden Bleken & Whitening: Verbetert de natuurlijke helderheid van tanden voor een stralende, zelfverzekerde lach, met behoud van realistische tinten en zonder overprocessing.

Objecten verwijderen: Patchgereedschap verwijdert naadloos ongewenste elementen met behoud van details.

“Met AI Retouching zetten we onze missie voort om fotografen hun tijd terug te geven en hen in staat te stellen sneller en met consistente resultaten portretten van professionele kwaliteit af te leveren. Retoucheren is van oudsher een langzaam en vervelend onderdeel van de workflow – een die vaak tijd en middelen opslokt. Nu kunnen fotografen ervoor kiezen om zich te concentreren op wat het belangrijkst is in plaats van uren achter een scherm door te brengen,” zegt Justin Benson, medeoprichter van Aftershoot.

“Fotografen vertelden ons twee dingen: retoucheren duurt te lang en het ziet er vaak onnatuurlijk uit. Met AI Retouching wilden we beide oplossen – snel, onbeperkt retoucheren dat er toch authentiek uitziet. We hebben onze modellen getraind om om te gaan met echte scenario’s zoals schitteringen, huidtextuur en loshangende haren, terwijl we fotografen volledige controle geven over de resultaten. Het gaat erom creatieven in staat te stellen sneller te werken, consistent te blijven en werk af te leveren waar ze trots op zijn,” aldus Harshit Dwivedi, oprichter en CEO van Aftershoot.

Prijzen en beschikbaarheid

AI Retouching integreert naadloos met de bestaande workflow van Aftershoot, zodat fotografen efficiënt kunnen cullen, bewerken en retoucheren. Het is onbeperkt en gratis beschikbaar voor alle gebruikers tot september 2025. Na deze periode zal het worden opgenomen in door Aftershoot geselecteerde plannen. Meer details worden later aangekondigd.

Voor optimale prestaties exporteer je gewoon bewerkte beelden, ongeacht of de bewerkingen zijn uitgevoerd in Aftershoot, Lightroom of Capture One. Importeer deze bestanden vervolgens opnieuw in Aftershoot om het retoucheerproces te starten. AI Retouching ondersteunt zowel JPEG- als TIFF-import en -export.



Over Aftershoot

Aftershoot is een innovatieve AI-software die is ontworpen om de nabewerking voor professionele fotografen te stroomlijnen. Aftershoot werd opgericht in 2020 en handelt essentiële taken af, zoals uitsnijden, bewerken en nu ook retoucheren, zodat fotografen zich kunnen richten op het maken van foto’s in plaats van op het beheren van vervelende workflows. Aftershoot wordt wereldwijd vertrouwd door duizenden fotografen en geeft de toekomst van fotografie vorm met zijn efficiënte, gebruiksvriendelijke tools.

