Zoek actief naar samenwerkingen

terug

Jouw merkidentiteit is gebaseerd op hoe anderen jou beoordelen op basis van wat ze van je weten en zien. Een praktische manier om makkelijk uit te leggen wat merkidentiteit is een onderzoek naar wat mensen over jou zeggen. Jouw merkidentiteit wordt voor een groot deel bepaald door jouw reputatie. Merkidentiteit is de combinatie van reputatie, branding en storytelling. Maar daarmee alleen ga je het niet redden.

Dit artikel uit Pf #3 2025 word je eenmalig gratis online aangeboden. Wil je de hele serie over Marktstrategie lezen, abonneer je dan op Pf.

Door Maurice Jager

Storytelling en Branding zijn onmisbaar voor iedere ondermer, zeker voor fotografen. Het bouwen van een sterke visuele identiteit en het vertellen van je persoonlijke verhaal zorgen ervoor dat je herkend wordt en vertrouwen opbouwt bij je doelgroep. Maar laten we eerlijk zijn: alleen een goed verhaal hebben en mooie content publiceren is niet genoeg. Wie denkt dat klanten vanzelf binnenstromen na het plaatsen van een paar posts, komt bedrogen uit. Succesvolle fotografen wachten niet af. Ze nemen actie. Ze zoeken actief contact met de juiste mensen en bedrijven. Ze bouwen relaties. Ze creëren kansen in plaats van erop te hopen. Storytelling en branding is pas het begin. Daarna is het aan jou om zelf de regie te nemen over je groei als fotograaf en ondernemer.

© Hans Wilschut, Lay down, 2023, Rotterdam

De valkuil

Je ziet het regelmatig dat fotografen enorm veel tijd in hun Instagram-feed, hun website of hun LinkedIn-profiel investeren. Alles ziet er prachtig uit. De branding klopt, het verhaal is helder, de beelden zijn prachtig. En toch blijft de groei uit. Hoe kan dat? Omdat content publiceren slechts één vorm van marketing is . Social media zijn passieve platformen. Ze werken alleen voor je als je ook actief netwerkt, connecties maakt en jezelf onder de aandacht brengt. Zonder actie wordt je content simpelweg niet gezien door de mensen die er echt toe doen. Zelf heb ik duizenden volgers verzameld op Instagram, waarvan ik slechts een fractie klant mag noemen. Hetzelfde geldt voor LinkedIn, maar daar zoek ik actief contact met mensen via berichten en reacties op hun berichten.

Waarom actie

Branding en storytelling maken je zichtbaar. Ze zorgen ervoor dat mensen begrijpen wie je bent en waar je voor staat. Maar actie brengt je in gesprek. Actie opent deuren die anders gesloten blijven. Actie maakt van een toeschouwer een klant, en van een volger een ambassadeur. Als fotograaf moet je actief zoeken naar manieren om je netwerk uit te breiden. Niet door te spammen of te pushen, maar door waardevolle relaties op te bouwen. Door interesse te tonen. Door jezelf en je werk onder de aandacht te brengen op een manier die authentiek en persoonlijk is.

Hoe neem je controle?

Hier zijn een aantal manieren om actief je eigen succes te versnellen: Benader bedrijven en ondernemers direct. Maak een lijst van bedrijven, ondernemers en merken waar je graag voor zou willen werken. De zoekmogelijkheden op LinkedIn zijn ruim. Wat ik zelf regelmatig doe is zoeken naar mensen die binnen mijn doelgroep vallen en hun locatie hebben ingesteld binnen een straal van 20 km. Vervolgens stuur ik ze een connectieverzoek met een persoonlijke tekst. Die tekst heeft niets met fotografie of mijn werk te maken, maar gaat over interesse hebben in die persoon en een gesprek starten. Dat kan iets heel eenvoudigs zijn als: “Hallo <Naam>, ik zie dat je in dezelfde regio werkt als ik. Ik ben altijd nieuwsgierig naar anderen, vandaar dat ik met je wil connecten om jouw content te volgen. Als je tijd hebt voor koffie een keertje, dan tik ik de machine aan.”

Werk aan samenwerkingen

Zoek partners die jouw waarden delen. Denk aan stylisten, marketingbureaus, tekstschrijvers of eventplanners. Samenwerkingen zorgen ervoor dat je elkaars netwerk benut en versterkt. Vaak ontstaan de mooiste opdrachten uit onverwachte samenwerkingen. Vraag om aanbevelingen. Tevreden klanten zijn je beste ambassadeurs. Vraag actief om referenties, reviews en aanbevelingen. Mensen vertrouwen op aanbevelingen van anderen bij het kiezen van een dienstverlener.

Blijf top-of-mind. Stuur af en toe een berichtje naar je netwerk, zorg dat je het gesprek gaande houdt, zonder irritant te worden. Geef ook af en toe een reactie of een opmerking op een bericht dat iemand deelt. Zoek diegene zodoende handmatig op als het niet in jouw feed langskomt.

Handige tip hierbij is om naar het LinkedIn profiel van iemand te gaan en dan achter de link /recent-activity/all/ toe te voegen. Vervolgens maak je in jouw webbrowser een mapje ‘LinkedIn’ toe aan je favorieten en voeg je een bookmark toe naar die pagina in die map.

Nu kun je één of twee keer per week rechts op dat mapje klikken en in het menu kiezen voor ‘Alles openen’. Dan openen alle recente activiteiten van de mensen die jij extra wil volgen allemaal in een apart tabje en kun je snel zien of er nog nieuwe content is waar jij op kan reageren om onder de aandacht te blijven. Op deze manier zien mensen ook niet dat je hun profiel bezocht hebt, wat stalkerig kan overkomen. Als je via hun profiel naar de activiteiten feed gaat, dan krijgen ze daar vaak een melding van.

De psychologie achter actief zijn

Volgens sociaal psychologisch onderzoek (Cialdini, 2006) speelt de factor ‘liking’ een grote rol in zakelijke beslissingen: mensen doen liever zaken met mensen die ze kennen, leuk vinden en vertrouwen. Door actief relaties te bouwen, vergroot je die kans enorm. Daarnaast blijkt uit onderzoek van Harvard Business Review (2016) dat netwerken en directe persoonlijke benadering veel effectiever zijn voor carrière- en zakelijke groei dan passief aanwezig zijn op social media. Het is simpel: mensen werken samen met mensen die ze écht kennen en waarmee ze een klik voelen. En die klik ontstaat niet alleen door mooie content, maar vooral door persoonlijk contact.

Van passief naar proactief

Veel ondernemers vinden het spannend om actief mensen te benaderen. Ze zijn bang om afgewezen te worden, of voelen zich opdringerig. Maar bedenk : jij leert mensen kennen, jij helpt anderen met jouw talent en jij lost een probleem op. Je hoeft jezelf niet te verkopen. Je biedt een samenwerking aan. Een kans om samen iets moois te maken. Verander je manier van hiernaar kijken van “ik vraag om iets” naar “ik bied iets waardevols aan”. Dat maakt een wereld van verschil in hoe je overkomt en hoe je je voelt tijdens het proces.

Storytelling en branding zijn essentieel, maar het zijn slechts het begin. Publiceren zonder actie is als een camera zonder geheugenkaart; het maakt indruk maar je bereikt er weinig mee.

Wil je echt groeien als fotograaf en ondernemer? Dan moet je in actie komen. Neem het heft in eigen handen. Benader mensen. Bouw relaties. Creëer je eigen kansen. Combineer sterke storytelling met gerichte actie, en je zult zien dat deuren opengaan die anders gesloten zouden blijven.

Want aan het eind van de dag geldt één simpele waarheid: actie brengt resultaat.

© Hans Wilschut, Blankenburgtunnel, 2023, Rozenburg

Eind 2022 bezocht ik het World Port Center in Rotterdam, waar ik in 2011 een monumentale opdracht had gerealiseerd. Ik ging de staat van het kunstwerk controleren en schrok: een aantal lichtbakken stond er half werkend of gehavend bij. Na maanden van onderhandelen kwam er een herstelproces op gang, mogelijk gemaakt door één bevlogen persoon die de verantwoordelijkheid op zich nam. Halverwege 2023 zag alles er weer uitstekend uit. Na die laatste controle werd ik meegenomen naar de directieverdieping, waar men vroeg of ik ‘iets’ kon doen met die ruimte. Of ik misschien nog werk had liggen. Ik legde uit dat ik liever vanuit een idee werk dan zomaar iets uit de kast te trekken. Het duurde even, maar uiteindelijk stelde ik voor om een fotografische horizon op de toekomst toe te voegen aan de gangen. In de maanden daarna deed ik samen met een havenspecialist onderzoek en fotografeerde ik vanuit een mobiel hoog standpunt plekken waar de herbezinning binnen de haven voelbaar was. Dit resulteerde in een reeks van tien grote foto’s (formaat 1,8–2,5 meter), die functioneren als conversation pieces. Bij elke foto hoort een verhaal dat inzichten biedt en uitnodigt tot gesprek over de haven.



Hans Wilschut

Bekijk ook deze items