Zo krijg je als fotograaf meer zakelijke klanten door LinkedIn

terug

De meeste fotografen zijn actief op sociale media. Van die fotografen is het overgrote deel actief op Facebook en in mindere mate Instagram. Nog veel te weinig fotografen zijn actief op LinkedIn en dat is jammer, vindt LinkedIn Business Coach Karen van der Pauw. Zij adviseert grote en kleine bedrijven onder meer over hoe ze LinkedIn voor hun bedrijf kunnen laten werken. Dit artikel uit de Pf rubriek Ondernemen kun je nu gratis online teruglezen.

Tekst: Werner Pellis

Foto: Cottonbro studio via Pexels

‘LinkedIn is toch een vacaturesite?’, is de gedachte van veel mensen. Dat is het deels ook, maar LinkedIn is veel meer dan dat en bovendien zakelijk heel goed in te zetten. Karen van der Pauw, is businesscoach en expert op het gebied van LinkedIn. Zij vertelt: “LinkedIn is vooral een zakelijke netwerksite, waarbij je, nog meer als bij andere sociale media kanalen, heel gericht kunt zoeken en gevonden kunt worden. Je moet je LinkedInprofiel zien als een verkooppagina van je website. Daarnaast is het een platform waar je heel goed je expertstatus op een bepaald vlak kunt opbouwen.”

Actief of sociale media

Actief zijn op sociale media hoort er voor kleine ondernemers, zoals de meesten van ons zijn, er tegenwoordig bij. Maar je kunt niet op elk platform actief zijn. Facebook, Instagram, Linkedin, elk platform heeft zijn eigen kenmerken en doelen. Waarom is het verstandig om actief te zijn op LinkedIn? Karen van der Pauw vertelt: “Een bedrijf kan kiezen uit honderden fotografen. De keuze die ze uiteindelijk maken hangt van diverse factoren af. Belangrijk voor een bedrijf, voor ze met iemand gaan samenwerken is dat ze een bewijs van iemands kennis zien. Je website fungeert natuurlijk als zodanig, maar daarop laat je vooral zelf zien hoe goed je bent. Maar op Linkedin kunnen ook anderen een bericht op je profiel achterlaten over je ervaringen met jou. Daarbij zijn Google en Linkedin vriendjes. Dus als iemand jou googled dan komt je linkedinprofiel al snel naar boven toe.

Laat je werk als fotograaf zien op LinkedIn. Foto: Armando Ello.

Know-Like-Trust

De gemiddelde persoon die op Linkedin actief is, heeft vijfhonderd connecties. Opdrachten krijg je vaak via je tweedegraadsnetwerk, via-via dus. Dat betekent dat je met 500×500 (250.000) potentiële opdrachtgevers hebt op linkedIn. “Plaats je een bericht op LinkedIn en mensen liken dat bericht, dan zien alle connecties van jouw connecties die dat bericht liken dat ook op hun tijdlijn. Dus het is waardevol om likeable berichten te plaatsen. “aldus Karen van der Pauw. Voor mensen een aankoop doen willen ze je eerst leren kennen en je vertrouwen. “We noemen dat de know-like-trust factor”, legt Karen van der Pauw uit. “Op LinkedIn worden er veel oproepjes gedaan, voor professionals in een bepaald vakgebied. Als mensen je kennen kun je getagd worden bij zo’n oproepje. Als je dan zelf snel schakelt kun je door zo’n oproepje de klus krijgen. Dit werkt ook voor fotografen zo. Als een bedrijf een fotograaf nodig heeft dan zullen ze eerder op LinkedIn zoeken dan op Facebook of Instagram”, aldus Karen van der Pauw.

“Door zichtbaar en aanwezig te zijn op Linkedin, ga je opvallen en zullen mensen sneller geneigd zijn om aan jou te denken als ze een fotograaf nodig hebben.”

Zoals bij alle sociale media is de eerste vraag voor je er actief mee aan de slag gaat. Wat wil je ermee bereiken? Voor wie fotografeer je (wie wil je als klant)? De eerste stap in het optimaliseren van je profiel is het schrijven van je profieltekst. “De fout die veel ondernemers maken is dat ze een profieltekst vanuit zichzelf schrijven, terwijl je moet proberen te denken vanuit je klant”, zegt Karen van der Pauw. “Wat wil die van je weten en zien? Daarbij kun je niet alleen tekst inzetten, maar ook andere media zoals foto’s en video. Laat ook weten hoe je het beste bereikbaar bent. Er zijn tegenwoordig zoveel kanalen om contact met iemand op te nemen. De beste bereikbaarheid is niet voor iedereen via de telefoon of via mail. Sluit af met een vraag of een met een manier om iemand te bewegen tot het ondernemen van een actie, bijvoorbeeld door je te mailen of te bellen (call to action). Iemand kan je profielpagina wegklikken en door gaan met zijn leven of de keuze maken om contact met je op te nemen.”

Werken aan je expertstatus

Als je je profiel op orde hebt is de volgend stap het opbouwen van je expertstatus. Dat kan door je werk te delen. Je kunt op LinkedIn een update plaatsen, maar je kunt ook kiezen voor een artikel (blog). Het laatste verdient de voorkeur. Een artikel blijft namelijk altijd op je profielpagina staan, terwijl een update, na een nieuwe update, weer verdwijnt van je profielpagina.

Tip voor forografen: schrijf blogs over je werk voor LinkedIN. Foto: Armando Ello.

Maar wat voor blog berichten zou je dan kunnen schrijven en wat is een goed blogbericht? Karen van der Pauw vertelt daarover: “Je bent fotograaf, dus je kunt ervoor kiezen om weinig tekst te gebruiken en vooral veel beeldmateriaal. Je kunt bijvoorbeeld een aantal tips geven die je met beeld ondersteunt. Zo plaatste fotografe Kim Holterman een tijdje geleden een bericht met als titel: ‘portretfoto’s die je omzet verdubbelen’. Zo’n titel nodigt uit tot lezen en ze denkt daarmee vanuit de klant: Het resultaat voor de klant is een verdubbelde omzet. Natuurlijk is die titel prikkelend bedoeld en geen feit, maar uitnodigen tot lezen doet het wel. Vervolgens geeft ze een aantal argumenten aan voor goede fotografie en daarna legt ze puntsgewijs uit hoe zo’n portretsessie werkt en hoe je die bij haar kunt boeken.”



“Reclame verpakt in een uitnodigend bericht. Zo doet Kim Holterman het, maar denk bijvoorbeeld ook aan een filmpje waarin jij aan het werkt bent of een testimonial van klanten van je of schrijf een verhaal over de sfeer van een bepaalde fotosessie, een leuke gebeurtenis van een shoot of in wat voor hachelijke positie je bevond om die ene, speciale foto te maken voor je klant. Denk eraan dat de kern van zo’n verhaal kan zijn: Waarom koos de klant voor jou? Wat heb je gedaan? Wat leverde het voor de klant op? Denk er aan als je het opschrijft, dat je blijft denken vanuit de klant.”



Karen vertelt verder: “Zoals ook op Facebook heb je bij LinkedIn groepen. In die groepen kun je jouw artikelen delen, waardoor je jezelf blijft profileren. Voor je dat gaat doen, heb je jezelf al de vraag gesteld: Wie zijn mijn potentiële klanten en in welke groepen zitten die? Stel je werkt veel voor reclamebureaus. Dan ga je op zoek naar LinkedIngroepen waar de beslissers van die bureaus actief in zijn. In die groepen ga je je artikel delen. Denk wel weer vanuit de lezer. Wat hebben zij er aan? Wat willen zij graag lezen? Zij hebben niets aan een reclametekst over jou. Reageer ook op bijdragen van anderen in groepen. Door interactief te zijn, werk je aan je betrokkenheid en je zichtbaarheid en blijf je in de gedachten van anderen in je netwerk.”

LinkedIn als zakelijk netwerk

De volgende stap is te gaan werken aan het uitbreiden van je netwerk. Veel ondernemers komen via-via aan hun klanten. Veel mensen zijn op linkedIn geconnected met mensen die hetzelfde type werk doen. Een marketingmanager, jouw opdrachtgever, zal in zijn netwerk waarschijnlijk nog meer marketingmanagers hebben. Als hij tevreden over je is en dat op LinkedIn laat blijken dan kun je via hem ook weer aan nieuwe klanten komen.



LinkedIn artikelen (blogs) worden als kwalitatieve berichten gezien en daarom hooggeplaatst in de zoekresultaten van Google. Als je een artikel op twee verschillende sites plaatst, wordt je gestraft door Google en slechts een van de twee berichten wordt geindexeerd door Google. Dit geldt niet voor blogberichten die je op je eigen site en op Linkedin plaats. Linkedin wordt door Google niet gezien als een dubbele publicatie. “Natuurlijk heb je niet de hele dag de tijd om actief te zijn op Linkedin”, zegt Karen van der Pauw. “Dat hoeft ook niet. Stel je breidt elke dag je netwerk met een persoon uit. Dan is dat per dag 500 tweede graads connecties, op jaarbasis zijn dat er zo’n 182.500. Als je elke dag tien minuten aan LinkedIn besteedt dan kun je in contact komen met potentiële klanten zonder dat je geld hoeft uit te geven aan advertenties.”



Linkedin is een lange termijn investering. “Je kunt snel connecties maken en je netwerk uitbreiden. Maar voor het zakelijk succesvol gaat worden heb je een iets langere adem nodig”, vertelt Karen van der Pauw. “Mensen zullen je naam en je foto’s al vaker tegen moeten zijn gekomen, voordat ze besluiten om een aankoop bij te doen, denk aan de know-like-trust factor. Bedenk ook: Fotografie is geen dagelijkse uitgave. Dus als je eenmaal in mensen hun hoofd zit, kan het ook even duren voordat ze met je in zee gaan. Door op linkedin positief en goed actief te zijn , begeef je je in een professionele omgeving waar je door je connecties wordt aanbevolen aan anderen.”



Dit artikel komt uit de Pf Fotografie Magazine rubriek ‘Ondernemen’ en kun je nu gratis online teruglezen.

Bekijk ook deze items