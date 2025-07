YASHICA FX-D: camera vol nostalgie

terug

In een wereld die voortdurend op jacht is naar de volgende trend, brengt YASHICA iets anders: een manier om te vertragen, bewust te fotograferen en toch online op te vallen. De nieuwe YASHICA FX-D 100, FX-D 300 en FX-D S300camera’s zijn gemaakt voor een generatie die is opgegroeid met digitaal, maar zich aangetrokken voelt tot de look en feel van film. Het is nostalgie, opnieuw uitgevonden voor het heden.

Elke maker kent de kracht van een beeld. Maar filters en apps kunnen maar zoveel doen. De YASHICA FX-D serie camera’s geven je de tools om mooie, blijvende opnamen te maken zonder iets te hoeven faken. Met een klassieke filmtransporthendel en zes iconische filmsimulaties ingebouwd, brengen de camera’s het gevoel van analoog terug zonder het gedoe van chemicaliën of de kosten van filmrolletjes. Van dromerige Ruby 60s tot korrelige MONO 400 zwart-wit, je wisselt moeiteloos van sfeer en creëert een visuele stijl die helemaal van jou is.

Een YASHICA FX-D voor elk creatief verhaal

Of je nu reels plaatst, straatportretten maakt of verhalen uit het dagelijks leven vastlegt, er is een YASHICA FX-D camera die past bij jouw kijk op de wereld. Alle drie de FX-D camera’s delen hetzelfde hart, klassiek design en moderne output. Ze leggen vast wat je voelt, niet alleen wat je ziet.

De YASHICA FX-D 100 is er voor wie flexibiliteit zoekt. Het heeft een optische zoom, autofocus- en handmatige functies, en voelt aan als een traditionele camera met een filmziel en digitale snelheid. Perfect voor reizen, casual vlogs of snelle snapshots die toch verfijnd aanvoelen. De camera beschikt over een 13MP Sony-sensor en een lichtsterke 3x optische zoom.

is er voor wie flexibiliteit zoekt. Het heeft een optische zoom, autofocus- en handmatige functies, en voelt aan als een traditionele camera met een filmziel en digitale snelheid. Perfect voor reizen, casual vlogs of snelle snapshots die toch verfijnd aanvoelen. De camera beschikt over een 13MP Sony-sensor en een lichtsterke 3x optische zoom. De YASHICA FX-D 300 doet er een schepje bovenop met een 50MP sensor, scherpere prestaties bij weinig licht en ingebouwde optische beeldstabilisatie. Deze camera is bedoeld voor creatievelingen die scherpe details en filmische diepte willen, zonder eindeloos nabewerken. Het is uitgerust met een 24mm f/1.8 lichtsterk groothoekobjectief en digitale cropstanden voor 35mm, 50mm en 60mm.

doet er een schepje bovenop met een 50MP sensor, scherpere prestaties bij weinig licht en ingebouwde optische beeldstabilisatie. Deze camera is bedoeld voor creatievelingen die scherpe details en filmische diepte willen, zonder eindeloos nabewerken. Het is uitgerust met een 24mm f/1.8 lichtsterk groothoekobjectief en digitale cropstanden voor 35mm, 50mm en 60mm. De YASHICA FX-D S300 is de keuze voor puristen. Hij voegt een elektronische zoeker toe aan de FX-D 300 voor die meeslepende verbinding van oog tot camera. Denk aan stille concentratie in plaats van schermafleiding. Perfect voor gefocust vertellen van verhalen, zeker wanneer je alle ruis wilt buitensluiten. De FX-D S300 biedt bovendien 3-assige beeldstabilisatie in de body en realtime autofocus voor vloeiend en stabiel fotograferen en filmen.

Eenvoudig fotograferen en delen

Met directe deelmogelijkheden via de gratis YASHICA app op je smartphone, een kantelbaar scherm voor selfies en een duurzame digitale opslag (geen verspilde film), sluit de YASHICA FX-D serie perfect aan op je creatieve proces, zonder je ervan af te leiden. Want soms is de beste weg vooruit een stap terug. En soms beginnen de mooiste verhalen met het vastleggen van een bijzonder moment, één beeld tegelijk.

Prijzen en beschikbaarheid

De nieuwe YASHICA FX-D 100 en FX-D 300 zijn vanaf september verkrijgbaar en de FX-D S300 camera vanaf oktober bij YASHICA-dealers in de Benelux. De Yashica FX-D 100 heeft een adviesprijs inclusief btw van € 279,99, de FX-D 300 € 399,99 en de FX-D S300 € 499,99.