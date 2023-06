Verkoopexpositie in Visserhallen

terug

Verkoopexpositie fotografie, boeken en kunstwerken in de Visserhallen in IJmuiden.

© Murray Mafra

De deelnemers van deze expositie toonden in het verleden al eerder hun werk in de Visserhallen, die exposities waren gebaseerd op een thema. Nu kunnen de kunstenaars hun favoriete werk presenteren, te koop aanbieden en een gesprek aangaan met het publiek. FAVORITES is een unieke kans voor liefhebbers en verzamelaars.

Tegen hele mooie prijzen is veel te koop.Zo zijn er fotowerken van Paul Donker Duyvis, Hanny Heetman, Arjen Veldt, Murray Mafra en vele anderen. Fotoboeken o.a. van Michiel Schierbeek, Jacqui Maria Wessels, vele vintage en tweedehands fotoboeken.Litho’s van Piet Tuytel, collages van Maud Raemakers. 15 fotografen en 2 beeldend kunstenaars verkopen voor hele aantrekkelijke prijzen hun werk op 1, 2 juli en 8, 9 juli.

Zaterdag en zondag 1 en 2 en 7 en 8 juli 2023, 13.00 tot 17.00 uur.

Visserhallen, Duinstraat 4, 1975 DC IJmuiden; www.visserhallen.nl