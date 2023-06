Modefotografie in Noordbrabants Museum

terug

Tot en met 3 september presenteert Het Noordbrabants Museum de tentoonstelling A Personal View on High Fashion & Street Style. Photographs from the Nicola Erni Collection. 1930s to Now. Ruim 240 foto’s nemen je mee naar de verleidelijke droomwereld van de haute couture tot de echte wereld van de straatfotografie.

Zaaloverzicht bij Peter Lindbergh, credits Jan-Kees Steenman

Vanaf de jaren dertig staan magazines zoals Vogue en Harpers Bazaar er vol mee: modefoto’s die de lezer verleiden met ideale droombeelden. Tot in de puntjes geregisseerd. Tegelijkertijd ontwikkelt de street style fotografie zich, met ongekunstelde snapshots regelrecht van de straat. Beide zeggen niet alleen veel over de mode van toen, maar laten ook een actueel tijdsbeeld zien. En hoe kijken we daar nu naar? Aan de hand van verschillende thema’s zoals Revolutie!, Seks & Provocatieen Fictie & Fantasie maak je een tijdreis door de fascinerende wereld van de modefotografie. Verzameld door de Zwitserse Nicola Erni, in het bezit van één van de grootste privécollecties met modefotografie ter wereld.

Tegenwoordig is mode overal. Dit was echter niet altijd het geval. Sinds de jaren dertig vond mode zijn weg via foto’s naar een steeds ruimer publiek. In de tentoonstelling volg je de groei van de modefotografie met zijn vele trendsetters voor én achter de lens. Je ziet je high fashion fotografie, oorspronkelijk gemaakt voor redactionele en commerciële projecten door beroemde fotografen als Irving Penn, Richard Avedon, Albert Watson, Esther Haase en Peter Lindbergh. Daarnaast tonen we street style fotografie. Een genre waarbij niet het perfecte plaatje centraal staat maar de alledaagse context, zonder echte modellen en uitgewerkte regie. Je ziet het in werk van fotografen als Bill Cunningham, Helen Levitt, Amy Arbus en Garry Winogrand.

Met de blik van nu

Mode kent talrijke gezichten en controverses. Denk bijvoorbeeld aan graatmagere modellen op de catwalk en machtsmisbruik in de mode, want alles wat van de buitenkant fraai lijkt, hoeft dat niet perse te zijn. In de tentoonstelling komen daarom ook een aantal stemmen uit verschillende hoeken van het Nederlandse modeveld aan het woord. Onder andere modeontwerper Karim Adduchi, model en spreker Jeanette Chedda en make-up artist en genderexpressie coach Sharmila Vooren gaan in op actuele thema’s in de modewereld zoals machtsverhoudingen, diversiteit en inclusiviteit en ideaalbeelden van toen en nu.

