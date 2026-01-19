Maart 2026: Unseen en Art Rotterdam in Ahoy

terug

De dertiende editie van Unseen, nu als onderdeel van Art Rotterdam, vindt eind maart 2026 plaats in Ahoy. En dus niet zoals eerder aangekondigd komende september in de Amsterdamse NDSM Loods. Unseen en Art Rotterdam bundelen de krachten en treffen alle voorbereidingen voor de eerste gezamenlijke editie van 26 tot en met 29 maart 2026 in Rotterdam Ahoy. Net als Art Rotterdam 2025 bestrijkt deze gezamenlijke editie een oppervlak van 14.000 m2.

Photo: Jitske Nap

Strategische alliantie

De afgelopen jaren zag Unseen zich geconfronteerd met een afnemende rol van fotografie binnen galerieprogramma’s en een dalend aantal galeries dat zich exclusief op fotografie richt. De strategische alliantie met Art Rotterdam biedt nieuwe mogelijkheden voor Unseen: een compacte, zorgvuldig gecureerde en scherpe selectie fotografie binnen een brede kunstcontext.

Art Rotterdam, geroemd als belevingsbeurs met uiteenlopende secties onder één dak waaronder videokunst, sculpturen en grootschalige installaties, wordt met de toevoeging van een sterke fotografiesectie nog gevarieerder en aantrekkelijker voor een jong en internationaal publiek.

Een krachtiger platform voor fotografie

Fons Hof, directeur van Art Rotterdam en Unseen Amsterdam:

“Juist in een tijd waarin de fotografiemarkt voor uitdagingen staat, biedt de integratie van Unseen in Art Rotterdam een unieke kans voor vernieuwing. Zo ontstaat een krachtiger platform dat fotografie als onmisbare stem binnen de hedendaagse kunst versterkt.”

Voordelen van de nieuwe, gezamenlijke opzet

Naast het profiteren van de bezoekersstromen en promotie van Art Rotterdam, houdt Unseen de focus op internationale verzamelaars, curatoren en fotografieprofessionals. Daartoe ontwikkelt Unseen in samenwerking met curatoren van de beurs diverse speciale programma’s. De heropening van het Nederlands Fotomuseum in het iconische pakhuis Santos in Rotterdam zal hierbij een prominente rol spelen.

Daarnaast blijven de social mediakanalen van Unseen (92.000 Instagram-volgers) uitsluitend gericht op fotopresentaties. Hierdoor krijgen de geselecteerde Unseen-werken extra exposure tijdens Art Rotterdam. De strategische samenvoeging biedt fotografietalent een nog breder podium.

De unieke identiteit en missie van Unseen – het ontdekken en ondersteunen van opkomend fotografietalent – blijven centraal staan, en worden nog meer aangescherpt binnen het multidisciplinaire karakter van Art Rotterdam.

Photo: Jitske Nap

Unseen Book Market @ Het Nederlands Fotomuseum

Tijdens Unseen Photo 2026 in Ahoy Rotterdam, vindt gelijktijdig de Book Market plaats in het dan net geopende Nederlands Fotomuseum. De entreeruimte van het museum biedt plaats aan ongeveer 40 uitgevers, waardoor een uitgebreid platform ontstaat voor bijzondere boeken en andere fotografie-uitgaven. Begin 2026 opent het Nederlands Fotomuseum in een spectaculair nieuw gebouw in Rotterdam. Warehouse Santos biedt een indrukwekkende acht verdiepingen gewijd aan fotografie.

