Unseen 2024 toont wereldwijd spectrum aan fotografie

Wereldwijd spectrum

Met galeries en uitgevers uit Azië, Australië, Afrika, Amerika en Europa, dat wil zeggen van alle continenten, bestrijkt Unseen opnieuw een wereldwijd spectrum aan fotografie, zowel qua onderwerp als vorm en zowel qua gevestigd als opkomend talent. Dit unieke uitgangspunt maakt ook deze 12de editie weer tot een centrale plek voor de ontdekking van fotografie in al haar facetten.

ABRE Galeria de Arte, HUGO AVETA. “ANTE EL TIEMPO II”. 2024

Roderick van der Lee, directeur van Unseen: “We zijn verheugd dat we ook dit jaar weer een wereldwijde afspiegeling kunnen bieden van wat het meest relevante medium is van onze tijd: de fotografie. Galeries van heinde en verre richten presentaties in op Unseen. Maar vanzelfsprekend zijn er ook deelnemers van dichter bij huis: galeries die werk van internationale grootheden en talenten tonen of die interessante primeurs brengen. Ook de fotografen zelf zijn aanwezig. Zij komen vanuit alle delen van de wereld naar Amsterdam om in het Talks programma van Unseen over hun werk te vertellen of om hun nieuwste fotoboeken te signeren.”

© Bob Schalkwijk, GALERIEWEISBARD, CHAPULTEPEC PARK, MEXICO CITY, 1963

Museale belangstelling

Al vanaf dag één onderhoudt Unseen nauwe banden met de museale wereld. Daarbij komt dat veel curatoren en conservatoren jaarlijks Unseen bezoeken om inspiratie op te doen, fotografen te scouten of werk voor hun vaste collecties aan te kopen. Het is dan ook geen toeval dat Unseen Photo Fair 2024 meerdere presentaties telt van fotografen die tegelijkertijd ook elders in museale tentoonstellingen vertegenwoordigd zijn. Zo keert Galerie Stevenson, die zich mag rekenen tot de beste ter wereld, terug naar de beurs met een solo presentatie van Viviane Sassen. Tegelijkertijd heeft Sassen in Foam een grote overzichtstentoonstelling. Galerie Vriend van Bavink heeft een solostand met werk van Kadir van Lohuizen uit zijn spraakmakende project Food for Thought, nu te zien in het Scheepvaartmuseum. THK Gallery uit Kaapstad presenteert werk van Barry Salzman, dat ook te zien is in het Singermuseum in Laren. Galerie Ron Mandos brengt werk van Erwin Olaf, te zien op de tentoonstelling Point of View in het Rijksmuseum. En het werk van Atong Atem, op Unseen gepresenteerd door de Australische galerie Mars, is vanaf 27 september te zien in de tentoonstelling Schaduwen op de Atlantische Oceaan in het Scheepvaartmuseum.

TOBE Gallery, Gergely KOVÁTS, Gary’s Gamble, 2024

Roderick van der Lee: “Unseen heeft vanwege haar roots altijd zeer nauwe banden met de museale wereld onderhouden. De organisatie is er trots op jaarlijks talloze curatoren en conservatoren te verwelkomen, niet alleen van grote instellingen als Tate Modern, het V&A en het Centre Pompidou maar ook van kleinere, inhoudelijk sterke instellingen zoals het FOMU, het KunstPalazt of Museum Folkwang. Veel fotografen die na een eerste museale tentoonstelling een doorbraak beleefden, zijn ontdekt op Unseen. Onze relatie met de museale wereld is dan ook een cruciale factor in het kader van onze missie om talentontwikkeling te bevorderen.”

Book Market

Aan de Book Market van Unseen nemen dit jaar zo’n 65 onafhankelijke uitgevers van publicaties op het gebied van fotografie deel. Net als de deelnemende galeries zijn deze uitgevers afkomstig uit alle delen van de wereld. En net als andere jaren zorgt een zorgvuldige selectie ook nu weer voor een evenwichtige mix van ervaren, gerenommeerde uitgevers en nieuwkomers die bijdragen aan verjonging en vernieuwing.

Unbound

Voor de vierde keer maakt Unbound weer deel uit van Unseen. Unbound is de sectie die zich richt op onderzoek naar de altijd verschuivende grenzen van het fotografische universum. Typerend hiervoor is de presentatie die zich beweegt op het snijvlak van fotografie en andere kunstvormen zoals installatiekunst, sculptuur, video- en digitale kunst en zelfs landschapskunst. In de tentoonstelling met als thema Permanent Transience ervaart de bezoeker de botsing die zich voordoet tussen vluchtige momenten en permanente contexten.

Meijburg Art Commission

Aan de hand van het thema Prosperity bogen kunstenaars zich over een aantal indringende vragen naar het welzijn van de mens en dat van de samenleving. Vijf kunstenaars haalden met hun werk de shortlist: Anna Fabricius, Klaas Kloosterboer, Lee-Ann Olwage, Melissa Schriek en Gilleam Trapenberg. Alle genomineerde werken zijn te zien op Unseen in de Meijburg Lounge. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de opening van de beurs. Hij of zij ontvangt een aanmoedigingsprijs van € 5.000,-; het winnende werk wordt bovendien aangekocht voor de kunstcollectie van Meijburg & Co.

