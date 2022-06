Een nieuw begin: OM System OM1

terug

Veel fotografen vreesden dat de verkoop van de cameradivisie van Olympus aan OM System het begin van het eind van dit illustere merk zou zijn. Inmiddels heeft OM System in minder dan een jaar vier nieuwe objectieven en een compleet nieuwe camera uitgebracht. Die angst lijkt dus ongegrond. Het lijkt eerder alsof het merk een frisse nieuwe start maakt. De camera die OM System heeft uitgebracht is de OM1. Fotograaf Tom Reuvers heeft inmiddels een aantal weken met dit nieuwe topmodel kunnen werken en is erg enthousiast over de extra snelheid, de betere beeldkwaliteit en de vernieuwde zoeker.

Door Jan Paul Mioulet

Het nieuwe topmodel van OM System heet niet OM-D E-M1 Mark IV, wat gezien de positionering binnen het systeem logisch zou zijn geweest, maar heel simpel: OM1. Die naam zal veel fotografen die de jaren ’70 hebben meegemaakt, bekend in de oren klinken. Het was het topmodel van Olympus in het analoge tijdperk en een van de iconische camera’s uit die tijd. Het was de favoriete camera van fotografen als David Baily en Josef Koudelka. Een aantal kenmerken van die originele OM1 zijn terug te vinden in de nieuwe, digitale OM1. De aan/uit schakelaar en de twee drukknoppen op de linkerschouder van de huidige, digitale OM1 lijken sterk op de schakelaar en terugwikkelslinger van zijn oude, analoge voorganger. De originele OM1 was compacter en lichter dan de topcamera’s van andere merken als de Nikon F2 en de Canon F. De analoge OM1 was daarom geliefd bij fotografen die veel onderweg waren, net als de nieuwe dat is bij natuur- en outdoor-fotografen. Het is de niche die OM System ook heel bewust opzoekt. De camera’s hebben een sensor die maar een kwart van de oppervlakte heeft van een full frame sensor. Dat lijkt een nadeel, maar het levert ook verschillende voordelen op. Om te beginnen kunnen de body’s hierdoor kleiner en lichter worden. Verder kunnen de sensoren in theorie iets sneller worden uitgelezen. Dat opent de weg voor bijzondere functies door het samenvoegen van meerdere bestanden, de zogeheten computational fotografie. Het is ook makkelijker om een goed werkende beeldstabilisatie te maken wanneer de sensor minder groot is. De beeldstabilisatie van de OM1 is verbeterd tot inmiddels 7 stops in de camera en 8 stops met bepaalde objectieven. Dat lijkt gelijk aan wat de beste full frame camera’s op dit punt halen. In de praktijk blijkt dat sluitertijden tussen 1 en 2 seconde uit de hand vrij goed mogelijk zijn met de OM1 en dat is op full frame camera’s nauwelijks het geval. De kleinere sensor zorgt er ook voor dat je met de helft kortere brandpunten kan werken in vergelijking met full frame. Een 300mm op de Olympus geeft dezelfde beeldhoek als een 600mm op een full frame camera. Dat scheelt enorm qua afmetingen en gewicht. Voeg bij al die voordelen de uitstekende weerbestendigheid van de OM1 – de camera en een groot aantal objectieven zijn IP53 gecertificeerd – en het is duidelijk waarom het systeem hoge ogen gooit bij fotografen die ook of misschien wel juíst onder barre omstandigheden werken en ook met een volledige set niet te veel bij zich willen hebben.

Mobiel

Tom Reuvers geeft veel workshops en heeft daarom met vrijwel ieder merk de afgelopen jaren uitgebreid gewerkt. Toch heeft hij uiteindelijk gekozen voor Olympus en nu OM System om zijn eigen werk mee te maken. Dat heeft te maken met zijn favoriete onderwerpen: landschap en natuur. Geregeld loopt hij 10 tot 15 kilometer op een dag, op zoek naar een geschikt onderwerp en het mooiste standpunt. Wat hem fascineert aan natuurfotografie is het verrassingseffect. Ook al gaat hij op stap omdat bijvoorbeeld de blauwborsten weer in het land zijn, dan wil dat nog niet zeggen dat hij ze ook te zien krijgt. Maar misschien komt er dan wel iets anders voor zijn lens. Om op alles voorbereid te zijn, gaat hij meestal met een complete set op pad. Voor landschappen heeft hij de OM Zuiko Digital ED 8-25mm F4 PRO, die overeenkomt met een 16-50mm op full frame. Verder schiet hij met de 12-40mm F2.8 PRO, de 40-150mm F2.8 PRO (80-300mm equivalent) en de 100-400mm F5-6.3 IS voor vogels en wild. En voor macro zit er ook nog een 60mm F2.8 (120 mm equivalent) in zijn tas waarmee hij tot 1:1 kan gaan. Al die apparatuur past in een bescheiden tas en daardoor is hij heel mobiel. Een extra voordeel is dat hij eigenlijk nooit een statief mee hoeft te nemen. Met Live ND kan Reuvers uit de hand opnames nemen die er uitzien alsof ze met behulp van een ND filter met lange sluitertijden zijn genomen. De camera doet dit door verschillende opnames achter elkaar te nemen en de verschillen tussen de opnames zichtbaar te maken. Live ND zat al op de E-M1 X, maar heeft nu een stop extra gekregen in de vorm van een ND64 filter. De OM1 heeft een 20 megapixel sensor, maar in ‘High Res mode’ kunnen ook 50 megapixel-opnames uit de hand gemaakt worden door 12 opnames te maken en deze te combineren. De verwerkingstijd van de high High Res bestanden is bijna twee keer zo kort als bij eerdere modellen en dat maakt de functie nu veel bruikbaarder. Vanaf statief is overigens zelfs 80 megapixel mogelijk. Voor zijn macro-opnames gebruikt hij focus stacking in de camera en ook dat gaat probleemloos zonder statief. Alleen voor zijn nightscapes gebruikt Reuvers nog een statief. Maar ook dan komt de camera hem te hulp met Live Composite. Hiermee maakt de camera meerdere beelden en wordt het definitieve beeld stap voor stap achter op het scherm opgebouwd.

Sneller en scherper

De beeldkwaliteit van de OM1 vindt Reuvers verbeterd ten opzichte van zijn E-M1 X. Dan gaat het met name om het contrast en het dynamisch bereik. De resolutie is natuurlijk gelijk gebleven, maar meer is voor hem niet nodig. Na jaren werken op full frame, APS-C en Micro Four Thirds kon hij zelden zien met welke camera een bepaalde foto gemaakt was zonder naar de Exif-informatie te kijken. Wat hij wel kan waarderen zijn de betere prestaties bij hogere gevoeligheden. Dat is belangrijk omdat hij voor vogels vaak korte sluitertijden nodig heeft. Bij slecht licht en een lange tele moeten de ISO-waardes dan flink omhoog. Bij ISO 6400 begint hij wat ruis te zien, maar Reuvers vindt dat geen probleem, zolang de scherpte maar goed is. “Ruis is vooral iets dat tussen de oren zit,” vindt Reuvers. “Je ziet het zelden, behalve als je beelden op 100 procent gaat bekijken.” Wat hij ook merkt aan de OM1 is dat de camera veel sneller is geworden. Niet alleen qua aantal beelden per seconde, maar vooral qua autofocus. De OM1 haalt 50 beelden per seconde met C-AF en 120 met S-AF. Reuvers heeft dat maar zelden nodig. Wel heeft hij veel aan de betere tracking in combinatie met de verbeterde onderwerpsherkenning. Hierdoor stelt de camera vrijwel perfect scherp op vliegende vogels en zelfs op de ogen daarvan. De zoeker is dankzij de 3,7 miljoen beeldpunten niet alleen scherper dan die van de E-M1 modellen, maar heeft ook geen last meer van black-outs. Snel bewegende onderwerpen kan Reuvers hierdoor veel makkelijker volgen. Ook kan hij dankzij de extra scherpte van de zoeker beter zien of lichte details in zijn onderwerp uitbleken of toch nog doortekend zijn. Waar hij wel even aan moest wennen, was het veranderde menu. Het menu is nu logischer ingedeeld, met alle AF-mogelijkheden bij elkaar en ook alle computational functies in een tabblad. Het went daardoor snel. Het Super Control Panel, waarin de meeste belangrijke functies staan, is aanraakgevoelig. Het menu zelf, helaas, nog altijd niet. Wel is er nu een My Menu functie, waardoor gebruikers de meest gebruikte functies kunnen groeperen. Dat maakt het werken met de camera makkelijker en zorgt ervoor dat je toch snel aanpassingen kan maken. Al deze verbeteringen zouden op zich al voldoende reden om een OM1 te overwegen voor natuur- en sportfotografie.

Waar Reuvers geen gebruik van maakt, zijn de uitgebreide videomogelijkheden van de OM1. De camera kan namelijk ook nog filmen in 4K tot 60 beelden per seconde. Dat is sneller dan de 30 beelden per seconde van de E-M1 III en ideaal voor bewegende onderwerpen. In HLG of OM-log doet de OM1 dat zelfs in 10 bit 4:2:2 en ook dat is nieuw. En zoals een statief nog maar zelden nodig is om te fotograferen met een OM1, is dankzij de stabilisatie een gimbal ook nauwelijks nodig om te filmen met de OM1. OM System mikt duidelijk op een bepaalde groep fotografen en filmers en doet dat met de OM1 heel goed.

