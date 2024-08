Secret Garden van Michelle Blancke in Gallery WM 

terug

Van 6 september tot en met 5 oktober 2024 presenteert lens-based beeldend kunstenaar Michelle Blancke haar solo expositie “Secret Garden” in Gallery WM, gelegen aan de Elandsgracht 35 in Amsterdam.

© Michelle Blancke

De opening van de tentoonstelling is op 6 september van 17:00 tot 19:00 uur met een hapje en een drankje. Je bent van harte welkom! In “Secret Garden” neemt Michelle Blancke je mee naar plekken die zowel vertrouwd als vreemd aanvoelen. Haar geabstraheerde werken tonen de grootsheid en mystiek van de natuur. Ze verkennen het punt waarop werkelijkheid en fantasie in elkaar overgaan. Blancke maakt hierbij gebruik van archetypische structuren die resoneren op een onbewust niveau. Een weerspiegeling van haar fascinatie voor de wetenschap, filosofie en spiritualiteit die ons verhaal over ons bestaan vormgeven.

Blancke’s artistieke pad loopt samen met een persoonlijk reis van zelfontdekking. Met verwondering kijkt ze om zich heen en wordt zich zo ook gewaar van zichzelf. Ze verkent de essentie, zowel binnenin als om haar heen, en legt de energie ervan vast. Via haar kunst probeert ze deze energie over te dragen aan ons als kijker. Ze creëert ruimte om te dromen en in de interactie met het werk ook zelf op ontdekkingsreis te gaan. Bezoek Gallery WM om “Secret Garden” te ervaren en je onder te dompelen in Michelle Blancke’s betoverende visie.

Gallery WM, Elandsgracht 35, 1016 TN Amsterdam

De tentoonstelling loopt van 6 september tot 5 oktober, woensdag tot en met zaterdag, van 13:00 tot 18:00 uur.

Over Michelle Blancke: Michelle Blancke (1984) is een lens-based visual artist in Amsterdam. Zij voltooide haar opleiding aan de Fotoacademie in mei 2023 en wordt vertegenwoordigd door Sandvoort Gallery in Amsterdam. BBA Gallery in Berlijn exposeerde haar werk, ook op Artsy. Haar werk was dit jaar te zien bij Rotterdam Photo. Tijdens de Biennale van Venetië in 2024 had zij haar eerste solo expositie bij het Musa Art Pavilion.

Bekijk ook deze items