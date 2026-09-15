Boekpresentatie Metamoderne Fotocultuur in Foam

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Op vrijdag 2 oktober presenteert Ton Hendriks, filosoof, fotograaf en hoofdredacteur van Pf Fotografie Magazine, zijn boek Metamoderne Fotocultuur in het Foam-café. Tijdens deze avond gaat hij met Foam-curator Aya Musa in gesprek over de centrale ideeën en stellingen uit het boek.

Welke rol kan – en moet – fotografie spelen in een wereld waarin de democratie onder druk staat? Hoe kan fotografie, als visuele verteller, laveren tussen realisme en subjectiviteit, tussen mimesis en metafoor? Waarom is visuele vertelkunst de fotografische vorm van de toekomst? En waarom is het noodzakelijk om fotografie als kunstvorm opnieuw te definiëren en er een nieuwe theorie omheen te ontwikkelen?

Presentatie Metamoderne Fotocultuur

Fotografie bevindt zich op een kantelpunt. In een tijd van maatschappelijke polarisatie, bedreigde democratische waarden, kunstmatige intelligentie en een niet aflatende stroom van beelden is de vraag wat fotografie als kunstvorm kan betekenen urgenter dan ooit. In Metamoderne Fotocultuur – fotografie als kunst van de samenleving ontwikkelt Ton Hendriks een nieuwe visie op fotografie, waarin niet het autonome beeld, maar de relatie tussen fotografie en de samenleving centraal staat.

Tijdens de boekpresentatie bij Foam gaat curator Yaya Musa in gesprek met Ton Hendriks over de centrale ideeën en stellingen uit het boek. Welke rol kan en moet fotografie spelen in een wereld waarin de democratie onder druk staat? Hoe kan fotografie als visuele verhalenverteller laveren tussen realisme en subjectiviteit, tussen mimesis en metafoor? Waarom is visuele storytelling de fotografische vorm van de toekomst? In welke genres wordt fotografie ingezet om onze leefwereld kritisch te onderzoeken? Waarom is het voor fotografen van belang tegenverhalen te creëren tegenover de ideologie van dominante verhalen? Hoe kan fotografie hardnekkige stereotypen deconstrueren? Welke invloed heeft het podium waarop fotografie wordt gepresenteerd? En ten slotte: waarom is het noodzakelijk om fotografie opnieuw als kunstvorm te definiëren en daarvoor een nieuwe theorie te ontwikkelen?

Metamoderne fotocultuur – fotografie als kunst van de samenleving

Fotografie speelt een centrale rol in onze samenleving. We zien foto’s in kranten, musea en fotoboeken, maar vooral ook op sociale media. Fotografie is niet alleen een alomtegenwoordig communicatiemiddel, maar ook een van de belangrijkste kunstvormen van deze tijd.

In dit boek onderzoekt Ton Hendriks welke rol fotografie speelt in onze turbulente samenleving, waarin ondemocratische krachten steeds meer invloed krijgen. Door een analyse van het fotografische beeld laat hij zien dat het vermeende realisme van de foto ruimte biedt voor verbeelding en persoonlijke expressie. Historische stijlen worden geanalyseerd als visuele codes waarin onderliggende ideologieën besloten liggen.

Fotografie beschouwt hij als visuele storytelling, een synthese van de klassieke opvattingen over mimesis en metafoor. Vanuit deze visie bespreekt Hendriks kritische strategieën waarmee fotografen de traditionele fotografische genres openbreken. Daarbij plaatst hij fotografie in het sociaal-politieke krachtenveld van de beeldcultuur. Fotografie blijkt een belangrijke rol te spelen bij het doorbreken van stereotypen over gezin, vrouwbeeld, genderidentiteit en niet-westerse culturen en gemeenschappen. Ook bespreekt de auteur hoe fotografie via verschillende podia, zoals musea en fotoboeken, het publiek bereikt en daarmee politieke betekenis en invloed krijgt.

In het laatste hoofdstuk formuleert Hendriks een nieuwe theorie over fotografie als kunst van de samenleving. Vanuit kunsthistorische en filosofische perspectieven maakt hij inzichtelijk hoe fotografie als metamoderne fotocultuur schoonheid en maatschappelijke betrokkenheid met elkaar verbindt.

Metamoderne fotocultuur – fotografie als kunst van de samenleving © Ton Hendriks, 2026, 540 pagina’s (alleen tekst), Eerste druk, 2026, ISBN: 9798181739291, Prijs: € 35,00, (Kindle online versie € 12,50) verkrijgbaar op Amazon. Ook verkrijgbaar na afloop van de presentatie in Foam.

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