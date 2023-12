Pictoright dagvaart Meta

terug

De Nederlandse auteursrechtenorganisatie Pictoright heeft Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, gedagvaard wegens auteursrechtinbreuk. Het bedrijf komt zijn wettelijke verplichtingen tegenover de door Pictoright vertegenwoordigde beeldmakers niet na.

Pictoright vindt dat Meta een eerlijke vergoeding moet betalen voor het gebruik van beeld op hun social media-platforms. Sinds de zomer van 2021 zijn ze dit ook verplicht: de Nederlandse Auteurswet is toen aangepast aan de Europese regelgeving, met als doel dat platforms gaan betalen voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde content. Ruim twee jaar later is er nog altijd geen zicht op een licentieovereenkomst. Stichting Pictoright, vertegenwoordiger van meer dan 100.000 visuele makers wereldwijd, ziet daarom geen andere optie dan naar de rechter te stappen.

Eerlijke vergoeding

‘Sociale media verdienen enorm veel geld met advertenties, dankzij de content die gebruikers uploaden en verspreiden’, aldus Hanneke Holthuis, hoofd juridische zaken van Pictoright. ‘Een groot deel van die content is gemaakt door professionele fotografen, ontwerpers, illustratoren, architecten en beeldend kunstenaars – werken die auteursrechtelijk zijn beschermd. Hun werk wordt zonder hun toestemming op grote schaal vrijelijk gedeeld. Het is niet meer dan fair dat de makers van deze werken hiervoor een vergoeding krijgen, zoals dat ook gebeurt bij andere vormen van grootschalig gebruik.’

Geen uploadfilter

Het doel van de procedure is uitdrukkelijk niet om Meta te verplichten al het professioneel gemaakte beeld te verwijderen of te filteren. Het invoeren van een ‘uploadfilter’ – die term circuleerde in de periode dat de wetgeving tot stand kwam – is wat Pictoright betreft niet aan de orde. Pictoright wil goede afspraken maken met Meta, zodat beeldmakers een eerlijke vergoeding krijgen voor hun massaal gedeelde werk op social media. De term ‘uploadvergoeding’ is dus misschien meer op z’n plek. En daar heeft iedereen baat bij: de platforms, de mensen die er gebruik van maken én de makers van het beeld.