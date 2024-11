terug

De Photograpers Art Fair (PAF) is een fotografiebeurs waar fotografen hun eigen, tijdelijke atelier inrichten en hun autonome werk exposeren. De beurs wordt jaarlijks georganiseerd en vindt plaats in Loods 6 in Amsterdam. 15, 16 en 17 november in Loods 6, Amsterdam.

Doordat de fotografen zelf, zonder tussenkomst van galeries, hun werk verkopen liggen de prijzen aanzienlijk lager dan op andere beurzen. Daarmee hoopt de organisatie fine-art fotografie aan te bieden aan een breed publiek. De eerste editie van de PAF (toen ByPhotographers) vond plaats in december 2023 en was meteen een groot succes, met werk van 30 fotografen en ongeveer 2000 bezoekers.

© Tessa Postuma de Boer

15/16/17 november Loods 6 KNSM Amsterdam

vrijdag: 11.00 uur tot 20.00 uur

zaterdag: 11.00 uur tot 18.00 uur

zondag: 11.00 uur tot 18.00 uur

