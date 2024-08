Lens&Canvas organiseert kunstbeurs in Den Haag

terug

Lens&Canvas organiseert een unieke kunstbeurs waarbij de nadruk dit keer ligt op hangende kunst. De keuze voor deze focus voorkomt een te divers spectrum en biedt een helder podium voor de deelnemende kunstenaars. De beurs vindt plaats in ‘the Grey Space in the Middle’, een creatieve broedplaats in het hart van Den Haag.

Het doel van de kunstbeurs is om een levendige en inclusieve omgeving te creëren waar kunst wordt gevierd, ondersteund en toegankelijk is voor een breed publiek. Kunst zoals het is bedoeld: voor iedereen.

Lens&Canvas zet zich in om onafhankelijke en beginnende kunstenaars, die niet worden vertegenwoordigd door een galerie, een podium te bieden. Het doel is om door middel van laagdrempelige evenementen kunstenaars en een breed publiek met elkaar te verbinden, te inspireren en te verrijken. Dit biedt kunstenaars de kans om waardevolle feedback te ontvangen en bezoekers de mogelijkheid om hun belevingswereld te verrijken.

Wij geloven sterk in de kracht van artistieke vrijheid en onafhankelijke expressie in een samenleving waar commerciële belangen vaak de kunstwereld domineren. Het is belangrijk dat er meer ruimte komt om vrij te creëren. We willen een ontmoetingsplek in Den Haag creëren waar bewoners kunnen zien en horen hoe het is om je in vrijheid te uiten. Die vrijheid dient beschermd en vergroot te worden.

De kunstbeurs is een waardevolle aanvulling op het huidige aanbod in Den Haag, waar tot op heden nog geen beurzen voor onafhankelijke kunstenaars bestaan. ‘The Grey Space in the Middle’ biedt een perfecte locatie voor deze beurs, waar verbindingen ontstaan tussen mensen en kunst.

Dit is de eerste keer dat we deze kunstbeurs organiseren en we hopen dat dit een succes wordt, zodat dit een jaarlijks terugkerend evenement wordt en er een platform gaat ontstaan met ook andere evenementen waar Haagse burgers worden geïnspireerd en aangemoedigd om zich vrij te uiten, hun binnenwereld naar buiten te brengen en (weer) te gaan creëren. Door samen te komen, kunst te maken en creativiteit te laten stromen, kunnen we bijdragen aan een rijkere en meer verbonden (kunst)gemeenschap in Den Haag.

Details van de kunstbeurs:

Datum: vrijdag 13 september 2024 t/m zondag 15 september 2024

The Grey Space in the Middle, Den Haag

