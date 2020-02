De organisatie Paradox zet zich al 25 jaar in voor de ontwikkeling en verspreiding van documentaire fotografieprojecten. Gehuisvest in Edam ontwikkelt Paradox vernieuwende manieren van presentatie, organiseert debatten, en brengt baanbrekende documentaire fotografie naar fotomusea en fotofestivals over de hele wereld. De initiator, directeur en drijvende kracht achter Paradox is Bas Vroege. “Of je nu in de reclame werkt of in de journalistiek, je moet bij een tentoonstelling of publicatie zorgen dat er iets onverwachts gebeurt. Daarmee kun je het publiek vangen.”

De documentaire fotografie bevindt zich tussen journalistiek, film en beeldende kunst. Hoe ziet Vroege de plek van de documentaire fotografie in die culturele driehoek? “Voor ieder project is de mix anders. Het maakt niet uit wat je doet, als de boodschap maar effectief is.”

Volgens Vroege is het dominante platform voor digitale mediabeleving – en dus ook die van fotografische verhalen – inmiddels de mobiele telefoon. “Onder de jongeren is vrijwel iedereen met het internet verbonden via de smartphone. Het mooie van de telefoon is dat het een menselijke maat heeft. Je kunt het in de hand houden als een roman. Het heeft daardoor een grote mate van intimiteit en concentratie. Je moet er wel heel anders voor ontwerpen en editen.”

