Panasonic introduceert kleinste en lichtste zoomlens ter wereld

Panasonic introduceert ’s werelds kleinste en lichtste zoomlens: de LUMIX S 28-200mm F4-7.1 MACRO O.I.S. (S-R28200).

Details

Panasonic kondigt de introductie aan van de op het L-Mount-systeem gebaseerde LUMIX S 28-200mm F4-7.1 MACRO O.I.S. (S-R28200) lens. Bij het ontwerp van de optische en mechanische elementen van de LUMIX S 28-200mm lens is tot aan de kleinste details aandacht besteed. Deze nieuwe lange zoomlens is daardoor de kleinste en lichtste ter wereld met een totale lengte van 93,4 mm en een gewicht van circa 413 gram. Het formaat en gewicht van de eerste groothoek-naar-tele-zoomlens voor de LUMIX S-serie zijn specifiek afgestemd op de camera’s uit deze serie.

Kwaliteit

De lens produceert beelden van uitstekende kwaliteit met een prachtig bokeh-effect. Daarnaast kunnen er ook macro-opnames op halve grootte mee worden gemaakt en close-up foto’s met slechts 3 cm afstand tussen het uiteinde van de lens en het onderwerp. Gezien het brede brandpuntbereik van 28 mm groothoek tot 200 mm tele kunnen met deze ene lens onderwerpen variërend van landschappen tot portretten in hoge resolutie worden vastgelegd.

De nieuwe 28-200mm lens beschikt over een zeer snelle en nauwkeurige, stille autofocus. En de compatibiliteit met de 5-assige Dual I.S. 2 (beeldstabilisator) compenseert onscherpte in uiteenlopende situaties. De maker hoeft zich dus alleen te concentreren op het vastleggen van het onderwerp. Tot slot kan het diafragma in microstappen worden ingesteld voor vloeiende belichtingswisselingen en kan er gekozen worden tussen lineaire of niet-lineaire instelling van de scherpstelring. Functies die inmiddels kenmerkend zijn voor de lenzen uit de LUMIX S-serie.

Belangrijke eigenschappen

1. ’s Werelds kleinste en lichtste lange zoomlens en zeer gemakkelijk mee te nemen

Het optische en mechanische systeem zijn met veel aandacht voor detail ontworpen om een kleiner formaat en lichter gewicht mogelijk te maken. Totale lengte van circa 93,4 mm en een gewicht van circa 413 g.

2. Ideaal voor alle opnamesituaties

Met een minimale opnameafstand van 0,14 m en een maximale vergrotingsfactor van 0,5x is het mogelijk om macro-opnames op halve grootte te maken. Realiseert hoge resolutie, uitstekende beeldprestaties en prachtige bokeh-effecten over het hele zoombereik en van het midden van het beeld tot de randen. De lange zoomlens biedt een breed bereik aan brandpuntsafstanden van 28 mm groothoek tot 200 mm tele.

3. Functioneert optimaal voor het maken van video’s

Focus breathing, waarbij de kijkhoek verandert doordat de focuspositie beweegt, wordt effectief onderdrukt.

Prijzen & beschikbaarheid

De nieuwe S-R28200E lens is vanaf april in Nederland verkrijgbaar met een RRP van € 999,-.

