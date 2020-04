Pf #2 zal binnenkort uitkomen en gaat over Fotofestival Leiden, dat wegens de coronacrisis is uitgesteld. Het festival is in verdunde vorm in deze editie van Pf te beleven. Als je vandaag, 9 april, nog een abonnement neemt, krijg je Pf #2 erbij. Zie link onderin.

Wij brengen vijf fotografen die in Leiden zouden hangen: Xenia Klein, Laura Koolen, Yael Laroes, Roosje Verschoor en Pascale Hustings. Zij allen laten een grote durf zien om te experimenteren met de expressiemiddelen van de fotografie. Xenia Klein maakt abstracte beelden met fluorescerende kleuren. Laura Koolen fotografeert verstilde beelden van mensen en planten. Yael Laroes geeft zichzelf moedig bloot om het stereotype over het ideale lichaam te doorbreken.

Verder hebben we een uitgebreid interview met Ruud de Jong, creatief directeur van de Fotoacademie en hebben we een artikel over hoe je als fotogaaf overeind kunt blijven door personal branding. Ook brengt Pf een uitgebreid portfolio van Hans Withoos. En in de rubirkee Concept brengen we het werk van Henk Wildschut.

In de rubriek techniek brengen we de Olympus OM-D E-M5 Mark III aan de hand van de foto’s van Reginar.

Fotografie blijft ons allen verbinden, ook en zeker in een tijd van sociale afstand.