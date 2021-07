De camera van een iPhone is de afgelopen jaren flink verbeterd. De lens, belichting en snelheid van de iPhones zorgen ervoor dat je professionele foto’s kunt maken. Sommige modellen iPhones blinken uit qua camera prestaties en passen uitstekend bij een (hobby) fotograaf. Wanneer je toe bent aan een nieuwe iPhone is het belangrijk om te weten welke modellen uitblinken op het gebied van de camera. Wij vertellen je graag meer over de 3 iPhones met de beste camera prestaties.

iPhone 12 Pro Max

De iPhone 12 Pro Max is gemakkelijk in gebruik en blinkt uit als het gaat om de prestaties van de camera. Je maakt in alle weersomstandigheden prachtige video’s, panorama’s en portretten. De camera aan de voorkant is voorzien van een nieuwe telelens en hoofd lens waardoor het de meest geavanceerde camera van Apple is. De achterkant van het toestel is voorzien van een drievoudig camerasysteem met een LIDAR-scanner. Hiermee kan de iPhone 11 Pro Max de omgeving scannen, afstanden tot objecten berekenen en de maximale belichting toepassen. Om te voorkomen dat je een schokkerig of onscherp beeld maakt door beweging is er een sensor geïnstalleerd die meebeweegt bij gebruik van de camera. Wanneer je op zoek bent naar een iPhone die voorzien is van de nieuwste snufjes omtrent de camera past deze iPhone perfect bij jou! De prijs van een nieuwe iPhone 12 Pro Max is vanaf €1262,10. Wanneer je dit te veel geld vindt kun je ook kijken naar een refurbished iPhone. Bij deze iPhones is de kwaliteit nog steeds uitstekend en bespaar je al snel tot -60% op een iPhone.

iPhone 11 Pro Max

De iPhone 11 Pro Max heeft een drievoudig camerasysteem aan de achterkant van het toestel. Dit systeem is voorzien van een ultra groothoeklens, groothoeklens en telelens camera’s die ervoor zorgen dat je professionele foto’s kunt maken. Daarnaast zorgt dit camerasysteem er ook voor dat je haarscherpe video’s kunt maken in 4K. Deze video’s zijn voorzien van een groter dynamisch bereik en videostabilisatie. Wanneer je vaak portretfoto’s of video’s maakt waarbij je moet inzoomen past de iPhone 11 Pro Max ook goed bij jou. De drie camera’s zorgen er namelijk voor dat je gemakkelijk in en uit kunt zoomen zonder dat je kwaliteit verliest. Het grote verschil met de iPhone 12 Pro Max is dat deze iPhone minder licht doorlaat en daardoor net iets minder goed presteert als het gaat om de groothoeklens. De iPhone 11 Pro Max kost nieuw €1.249. Als refurbished model kost deze iPhone €859,-.

iPhone XS Max

De camera van de iPhone XS Max is indrukwekkend. De achterkant van deze iPhone is voorzien van een 12 megapixel dubbel camera systeem met een groothoek- en een telelens. Deze twee camera’s zorgen voor prachtige foto’s in portretmodus en scherpe video’s. Wat voornamelijk opvalt aan de portretmodus is het schijnwerper-effect. Dit effect zorgt ervoor dat je altijd natuurlijke belichting hebt wanneer je foto’s maakt in de portretmodus. Wanneer je nog snel even een foto wilt maken van de zonsondergang zorgt deze iPhone ervoor dat het beeld razendsnel gefocust is door de autofocus. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je een onscherpe foto maakt. Deze iPhone heeft geen drievoudig camerasysteem en mist de groothoeklens waardoor grote onderwerpen of landschappen minder gemakkelijk te fotograferen zijn. Deze iPhone XS Max kost nieuw €1.259 en als refurbished model €689.

Hoe vind je de juiste refurbished aanbieder?

Wil jij je verder verdiepen in de voordelen van een refurbished iPhone? Dan zul je online veel verschillende aanbieders tegenkomen. Bij het vinden van de juiste aanbieder is het belangrijk om te kijken naar prijzen, garantie en het aanbod. Bij een website zoals refurbished.nl kun je gemakkelijk verschillende leveranciers vergelijken. Doe hier je voordeel mee, want dat maakt jouw zoekproces gemakkelijker! Daarnaast biedt deze webshop een garantietermijn van 3 jaar aan op alle producten. Hierdoor laten ze zien dat ze geloven in de kracht van hun refurbished producten en ben jij verzekerd van een kwalitatief goede refurbished iPhone.