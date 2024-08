Masterclass Donkere Kamer Kadir van Lohuizen

terug

De Belgische Donkere Kamer organiseert een masterclass met Kadir van Lohuizen. Aan bod komen: hoe je aan een langetermijnproject werkt, met als voorbeeld zijn project Food for Thought.

Kadir zal jullie meenemen op een inspirerende reis van idee tot uitwerking, waarbij hij zijn unieke perspectieven deelt over het fotograferen en filmen op maatschappelijke issues. Met een focus op zijn eigen werk in verschillende delen van de wereld, zeker ook op zijn laatste werk Food for Thought zal hij inzichten delen over de specifieke setting van de combi foto/video en de do’s en dont’s in de publieke context. Vanuit voorbeelden van zijn eigen archief beschrijft Kadir verschillende strategieën om videografie en fotografie samen in te zetten op lange termijn projecten.

Kadir van Lohuizen

Wie is Kadir van Lohuizen?

Kadir van Lohuizen is een Nederlandse fotograaf en filmmaker. Hij heeft onder andere conflicten in Afrika vastgelegd, maar is waarschijnlijk het meest bekend om zijn langlopende projecten over de zeven rivieren van de wereld, de stijging van de zeespiegel, de diamantindustrie, migratie in Amerika, Wasteland, waar hij onderzoek deed naar (wan)beheer van afval in zes megasteden, Arctic, de nieuwe grens en Food for Thought over de wereldwijde voedselindustrie. Kadir heeft talloze prijzen en onderscheidingen ontvangen in de fotojournalistiek. Hij is medeoprichter van NOOR images

Wees erbij!

Meld je aan en reserveer je plek voor deze unieke kans om te leren van een bekroonde fotograaf en verhalenverteller. We moedigen je aan om vragen voor Kadir voor te bereiden, want er zal ruimte zijn voor persoonlijke vragen tijdens de Q&A-sessie. Mis deze kans niet om waardevolle inzichten te verkrijgen en je fotografische vaardigheden naar een hoger niveau te tillen.

Deze masterclass belooft een verrijkende ervaring te worden voor zowel fotografen als liefhebbers en biedt een exclusieve kans om te leren van één van de meest gewaardeerde fotografen uit de industrie.

Deze masterclass markeert de zesde aflevering van de online series van De Donkere Kamer, met maandelijkse sessies met gerenommeerde nationale en internationale fotografen gedurende 2024. Deelnemers krijgen de exclusieve kans om live in interactie te komen met Kadir van Lohuizen en hem brandende vragen te stellen. Kun je niet live meedoen? Geen zorgen! Je ontvangt de replay voor beperkte tijd in je mailbox met Nederlandse en Engelse ondertiteling.

Bovendien ligt er een speciale aanbieding te wachten voor degenen die zich inschrijven voor de masterclass, die exclusief wordt onthuld aan het einde van de sessie. Geloof ons, dit wil je niet missen!

Boek je online ticket

Registreer je vandaag nog om zeker te zijn van je plek en ontvang direct de Zoom-link. We kunnen niet wachten om je te verwelkomen op deze verrijkende online ervaring!

Datum: 12 september 2024 Tijd: 20:00 CEST Duur: 1 uur, een half uur Q&A

De Donkere Kamer / EXPO/SURE, Beukenlaan 62, 3110 Rotselaar, België

