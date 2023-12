Lyan van Furth Food Photographer of the Year

terug

Lyan van Furth, vaste fotograaf voor onder andere Erik Tas, Dennis Huwaë, Fred Mustert en Tim Golsteijn is in 2023 voor de vierde keer benoemd tot beste foodfotograaf ter wereld door het internationale foodfotografieplatform Foodelia. Duizenden professionele foodfotografen zenden hier jaarlijks hun beste werk in om kans te maken op de titel ‘Best Food Photographer of the Year’. Ook dit jaar was de spanning weer te snijden. En na zijn winst in 2019, 2020 en 2021, draagt Van Furth in 2023 vol trots opnieuw de titel.

© Lyan van Furth

Al ruim tien jaar lang bekijkt Lyan van Furth de wereld door de lens van zijn camera. Met zijn rustige esthetiek en sterke lichtcontrasten uit het clair-obscur, ontwikkelde de Amsterdamse fotograaf zijn kenmerkende stijl. In een donker en minimalistisch decor brengt Van Furth met zacht ‘Rembrandt-licht’ de focus compleet naar het bord, om zo het idee van de chef zo zuiver mogelijk over te brengen. ‘Het is echt een samenwerking. Wanneer een chef vol enthousiasme iets creëert, krijg je kunst. Ik vind het te gek om die kunst weer in een andere kunstvorm vast te leggen.’

De passie voor eten en fotografie kende Van Furth al langer, maar zijn eerste professionele aanraking met foodfotografie gebeurt pas in 2016. Op dat moment volgt hij nog een opleiding journalistieke bruidsfotografie, waarbij hij verhalenlijnen leert verwerken in zijn beelden. Als onderdeel van die opleiding volgt hij een opkomende chef voor een tweedaagse reportageshoot. Die chef is Dennis Huwaë. Voor het eerst krijgt hij een gerecht als model voor zijn camera – en komt zijn liefde voor culinaire smaken samen met fotografie. Sindsdien specialiseert de fotograaf zich in alle aspecten van foodfotografie. ‘De culinaire wereld is continu in beweging, fotografie heeft precies hetzelfde. Dat maakt het samenwerken met chefs zo gaaf. Het enthousiasme om een verhaal vast te leggen in ieder gerecht. Je begrijpt elkaar.’

Foodelia

Foodelia is het internationale platform waar foodfotografen van over de hele wereld hun werk delen. Elke maand zenden duizenden foodfotografen hun beelden in, waarbij een jury de beste foto’s onderscheidt. Ieder jaar in november ontvangt de fotograaf met de meeste onderscheidingen de titel ‘Food Photographer of the Year’. In 2023 kende de Foodelia Awards weer duizenden inzenders uit 79 verschillende landen, met Van Furth als uiteindelijke winnaar. ‘Ik ben ontzettend trots. Er zijn nu meer deelnemers dan ooit tevoren en het niveau is de afgelopen jaren ontzettend omhoog gegaan. De strijd wordt ieder jaar intenser en dat motiveert.’

Van Furth mag zichzelf dan wel weer de beste foodfotograaf ter wereld noemen, dat betekent niet dat hij enkel voor high-end zaken wil fotograferen. ‘Op elk level heb je chefs met een enorme passie voor eten. Als dat voor jou een geweldige kroket is, dan ben ik daar net zo enthousiast over!’

