Heden bereikte ons het schokkende bericht dat kunstenaar-fotograaf Michael Wolf plotseling is overleden in zijn appartement in Cheung Chau (Hong Kong).

Mede namens zijn Nederlandse galeriehouder Wouter van Leeuwen wensen Wim van Sinderen en Benno Tempel zijn vrouw Barbara en zijn zoon Jasper heel veel sterkte toe.

In 2017 maakte Fotomuseum Den Haag in nauwe samenwerking met Michael Wolf zelf zijn eerste grote overzichtstentoonstelling Michael Wolf – Life in Cities, die de première beleefde tijdens het toonaangevende fotofestival Les Rencontres de la Photographie in Arles en daarna doorreisde naar Fotomuseum Den Haag (20 januari – 22 april 2018) en Deichtorhallen Hamburg (17 november 2018 -3 maart 2019).

Michael Wolf werd in 1954 geboren in München. Hij groeide op in de Verenigde Staten en Canada, maar keerde voor zijn studie terug naar Duitsland waar hij van 1972 tot 1976 les kreeg van Otto Steinert, de legendarische professor van de Folkwang School in Essen. Wolf begon zijn carrière als fotojournalist voor onder meer de gerenommeerde tijdschriften Geo en Stern. In 2003 maakte hij de overstap naar vrij werk. Desondanks bleef zijn fotografie geworteld in de traditie van de sociaal geëngageerde documentairefotografie. Het centrale thema van zijn oeuvre is het leven van mensen in de altijd veranderende metropolen.

Sinds 1994 woonde en werkte Michael Wolf in Hong Kong. Deze stad, met meer dan zeven miljoen inwoners, werd voor hem zijn voornaamste inspiratiebron. Hier vervaardigde hij een van zijn meest beroemde series, Architecture of Density (2003 – 2014).

Het werk van Michael Wolf bevindt zich in vele permanente collecties, waaronder het Metropolitan Museum of Art in New York, Museum of Contemporary Photography in Chicago, Museum Folkwang in Essen, Rijksmuseum Amsterdam en Gemeentemuseum Den Haag.

In 2005 en 2010 won Wolf de eerste prijs bij World Press Photo waar hij in 2011 een eervolle vermelding kreeg. In 2010 en 2016 was Wolf genomineerd voor de Prix Pictet fotoprijs.

Michael Wolf heeft meer dan dertig fotoboeken gepubliceerd bij toonaangevende uitgeverijen als Steidl en Thames & Hudson. De afgelopen tien jaar heeft hij nauw samengewerkt met uitgever Hannes Wanderer (1958-2018) van Peperoni Books in Berlijn. Tussen 2009 en 2018 produceerden ze zeventien boeken. Sommige daarvan, zoals Tokyo Compression en Architecture of Density, zijn best verkochte klassiekers geworden in de canon van de recente geschiedenis van het fotoboek.

Met Michael Wolf verliezen wij een begenadigd kunstenaar-fotograaf, een aimabel mens en een dierbare vriend.

Wouter van Leeuwen (Galerie Wouter van Leeuwen), Wim van Sinderen (conservator Fotomuseum Den Haag) en Benno Tempel (directeur Gemeentemuseum Den Haag).