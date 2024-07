Keurcollectie van Eva Besnyö in Den Haag

terug

Eva Besnyö (1910-2003) stelde op het eind van haar leven de Keurcollectie samen. Een strenge selectie van het werk uit haar lange carrière. Die collectie liet zij afdrukken door meesterdrukker Michael Windig. Het was haar nalatenschap aan haar dochter Yara Brusse. Veertien prachtige prints uit deze collectie worden tijdens de ‘Zomereditie’ geëxposeerd in het Rietveldpaviljoen. De prints zijn met potlood op de achterzijde gesigneerd. Het getoonde werk is ter beschikking gesteld door Roel Sandvoort.

Over Eva Besnyö

Eva Besnyö werd geboren in Boedapest. Via Berlijn waar ze op 21-jarige leeftijd als professioneel fotograaf aan de slag ging, vertrok ze in 1932 naar Amsterdam. Besnyö wordt gezien als een van de meest invloedrijke Nederlandse fotografen. Zij was een aanhanger van de stroming Nieuwe Fotografie die zich richtte op een experimentele aanpak en alledaagse onderwerpen. Ze was als fotograaf ook maatschappelijk betrokken, bijvoorbeeld bij de strijd voor vrouwenrechten in de jaren zeventig.

Bekende fotografen als Carel Blazer, Paul Huf en Ed van der Elsken behoorden tot haar beste vrienden. Foto’s van Eva Besnyö werden in 1947 door de Nederlandse postdienst gebruikt voor een postzegelserie van vijf kinderzegels. Besnyö kreeg aan het einde van haar leven erkenning, mede door de toekenning van een aantal onderscheidingen, zoals de Annie Romeinprijs (1985), de Erich-Salomon-Preis (1999) en de Piet Zwart Prijs (1994).

4 juli – 25 augustus 2in het Rietveldpaviljoen

Deze tentoostelling is van 4 juli t/m 25 augustus te zien in het Rietveldpaviljoen. Bekijk hier meer informatie. Het Fotomuseum Den Haag kocht onlangs de volledige ‘keurcollectie’ van Eva Besnyö, in totaal 341 foto’s. Het fotomuseum is van plan om eind 2025 een uitgebreid retrospectief aan Eva Besnyö te wijden.

Bekijk ook deze items