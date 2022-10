Je website als visitekaartje

terug

In deze rubriek gaat het vaak over jezelf positioneren, je onderscheiden als fotograaf en over hoe je een bepaalde doelgroep bereikt. Als je dat nu allemaal hebt gedaan, je eigen unieke stijl in jouw niche van de fotografie hebt, dan ben je er nog niet. Het is dan zaak om te zorgen dat de mensen ook weten dat je er bent. De eerste stap daarbij is om een website te (laten) maken en daarop je werk te presenteren aan de buitenwereld. Wat heb je nodig voor een goede website?

Door Werner Pellis

© Antonet Langermans

De eerste vraag die je jezelf kunt stellen is of je nog wel een website nodig hebt als fotograaf. Misschien is aanwezigheid op sociale media tegenwoordig al voldoende? Voor beide is wat te zeggen. Er zijn heel succesvolle fotografen die alleen actief zijn op sociale media. Zij krijgen hun opdrachten via Facebook, Pinterest, maar de meeste van die fotografen zonder site vind je op Instagram. Het zijn voornamelijk fotografen met een groot aantal volgers. Met hun fotografie spreken ze veel in fotografie geïnteresseerde volgers aan. Dat doen ze in sprankelende, originele en vaak kleurrijke beelden.

Alhoewel je op deze platformen wel aanwezig moet zijn, is voor de meeste fotografen een website onontbeerlijk. Alleen al voor je professionele uitstraling en om je vindbaarheid te vergroten is dat handig. Als er op je bedrijfsnaam in Google gezocht wordt dan is jouw eigen site de eerste die verschijnt.

Het kiezen van een goede bedrijfsnaam is belangrijk. Voor de meeste fotografen geldt dat ze alleen werken en dat zijzelf het gezicht van hun bedrijf zijn. Klanten zien jou als degene waarmee ze zakendoen, niet je bedrijfsnaam. Jij bent je bedrijf. Voor de meeste fotografen geldt dan ook: verschuil je niet achter een leuke, originele bedrijfsnaam (die meestal helemaal niet zó leuk en origineel is) en hanteer je eigen naam als bedrijfsnaam en domeinnaam. Dan word je op Google en sociale media het beste gevonden en dat kan je omzet vergroten.

Zelf bouwen

Tegenwoordig kun je heel gemakkelijk zelf een website bouwen. Daarvoor kun je bijvoorbeeld Strato of Wix gebruiken, twee platformen die vrij scherp geprijsd zijn en de mogelijkheid bieden om goedkoop en zonder kennis van programmeertaal een website te bouwen. Er is een ruime keuze uit templates zodat niet alle sites die met een dergelijk platform werken op elkaar gaan lijken. Wix en Strato zijn algemene aanbieders. Je hebt ook platformen die websites speciaal voor fotografen aanbieden zoals bijvoorbeeld showit.co of zenfolio.com. De templates die deze platformen aanbieden zijn er meer opgericht om je als fotograaf goed aan je potentiële klanten te presenteren, meer beeldgericht dan de andere aanbieders.

Er zijn ook goede redenen om je website te laten bouwen. Allereerst het kostenplaatje. Een website via een platform zelf bouwen lijkt goedkoper, maar dat is het niet altijd. De tijd dat je de website aan het bouwen bent (en daar kunnen best heel wat uren in zitten) ben je niet aan het fotograferen. Tel al de uren die je aan je website besteedt eens bij elkaar op en vermenigvuldig ze met je uurloon. Dat kost het zelf bouwen van een website.

Daarnaast heb je een abonnement van het platform nodig en die kosten blijven maandelijks terugkomen. Laat je een site bouwen dan heb je vaak eenmalige kosten voor het bouwen, maar zijn de maandelijkse kosten voor de domeinnaam en dergelijke fors lager.

Een andere reden om een website te laten bouwen is afhankelijk van de branche van fotografie waarin je actief bent en hoeveel (of eigenlijk hoe weinig) terugkerende klanten je hebt. Als je namelijk vaak klanten maar eenmalig bedient, bijvoorbeeld in het geval van huwelijksfotografie, dan is het meer van belang dat je goed gevonden wordt in Google. Dan kan het lonen om een bedrijf een website te laten bouwen. Bij voorkeur door een websitebouwer die ervaring heeft met zoekmachineoptimalisatie.

Juiste woordkeuze

Een goede website, of je hem nu zelf bouwt of laat bouwen, bevat naast goede beelden ook sterke teksten. Teksten dienen niet alleen om zoekmachines te verleiden. Je moet ook met de juiste woordkeuze potentiële klanten overtuigen en een snaar bij ze zien te raken. Denk daarbij vanuit de klanten. De verleiding is groot om te vertellen hoe geweldig jij bent, maar vertel in plaats daarvan wat jij voor hen kan betekenen. Verplaats je in je klanten. Wat willen zij? Wat is voor hen belangrijk? Welke woorden gebruiken je klanten als ze het over hun fotografie hebben? Houd daar rekening mee als je teksten voor je website schrijft.

Met een zoekwoordenanalyse kom je erachter op welke woorden de mensen gezocht hebben die je website bezocht hebben. Dus daar kun je rekening mee houden met de nieuwe teksten voor je website. Een zoekwoordenanalyse kun je zelf doen (informatie hoe dat te doen vind je op internet), maar je kunt het ook door een gespecialiseerd bureau laten doen. In het laatste geval moet je je afvragen of de kosten tegen de baten opwegen.

We hebben in Nederland vrijwel allemaal leren lezen en schrijven, dus schrijven we teksten voor onze site nogal snel zelf. Een tekstschrijver inhuren hoeft niet heel duur te zijn, maar het zelf doen is nog altijd goedkoper. Laat je tekst dan wel door een aantal mensen nakijken. Een schrijffout is zo gemaakt en over een stijlfout kijk je snel heen. Spelfouten maken een onprofessionele indruk, dus vraag hulp als je twijfelt over een d of een t.

Dan nog enkele schrijftips, lezers op internet zijn ongeduldig en snel afgeleid:

houd het kort.

zorg voor genoeg tussenkopjes, die de informatie echt samenvatten.

laat je alinea’s niet meer dan 250 woorden bevatten.

gebruik mij opsommingen bulletpoints.

witregels zorgen ervoor dat je tekst meer uitnodigt om te lezen.

Creatief of technisch

Een goede website heeft goede foto’s nodig. Je bent fotograaf, dus goed beeld is vanzelfsprekend. Maar ook hier moet je niet te lichtvaardig je keuzes maken. Denk alleen al eens aan je landingspagina (dat is de pagina waarop bezoekers op je site binnenkomen, meestal de homepage). Welke foto moet daarop staan. Jouw eigen favoriet? Een foto die exemplarisch is voor jouw stijl van fotograferen of een foto die favoriet is bij je klanten? Een keuze die heel bepalend kan zijn of iemand verder op jouw site gaat kijken of niet. Uitzonderingen daargelaten is de beste keuze meestal een niet al te uitgesproken foto die een brede groep mensen aanspreekt en die blijkt geeft van je creatieve en technische vaardigheid. Afhankelijk weer van je tak van fotografie is het eerste of het laatste belangrijker.

