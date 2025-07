HARMAN Phoenix II: kleurenfilm met nieuwe formule en verbeterde prestaties

terug

Transcontinenta BV, distributeur van HARMAN voor Nederland, België en Luxemburg, kondigt met trots de introductie aan van de nieuwe HARMAN Phoenix II 200 kleurennegatieffilm, verkrijgbaar in zowel 35mm (135) als 120 formaat.



Na de succesvolle en veelbesproken introductie van de originele HARMAN Phoenix 200 in 2023, luidt Phoenix II een nieuwe fase in met aanzienlijke verbeteringen op het gebied van prestaties en consistentie. Deze volledig herontwikkelde kleurenfilm van de tweede generatie is vanaf de basis opgebouwd met nieuwe kleurstoffen, couplers en een innovatieve experimentele laagstructuur. Dit resulteert in fijnere korrel, scherpere resultaten, beter contrast en een groter belichtingsbereik. Phoenix II biedt een verfijndere kleurweergave, maar behoudt tegelijkertijd het creatieve karakter en de analoge ziel die het origineel zo geliefd maakten bij fotografen wereldwijd.

Ontwikkeld voor creatieve vrijheid en betere scanresultaten

Phoenix II wordt volledig geproduceerd in Engeland, in de HARMAN-technologiefabriek in Mobberley. De film is DX-gecodeerd op ISO 200 en levert de beste resultaten bij een belichtingsindex tussen EI 100–200. Hij is compatibel met standaard C41-ontwikkeling, maar leent zich ook uitstekend voor experimenten met alternatieve processen zoals E6 en ECN-2. De scanresultaten zijn merkbaar verbeterd op veelgebruikte scanners, vooral bij lichte aanpassingen op Noritsu- en Fuji-labscanners. Of je nu thuis ontwikkelt, of een professioneel lab inschakelt, de Phoenix II biedt ruimte voor expressieve, karaktervolle opnamen.

Met deze introductie benadrukt HARMAN zijn blijvende investering in de ontwikkeling van de kleurenfilm, mede gevoed door feedback en het enthousiasme van de wereldwijde filmgebruikers. Fotografen worden uitgenodigd om hun resultaten te delen via de hashtags #phoenixfilm2 en #harmanphoenix2.

Belangrijkste kenmerken van HARMAN Phoenix II

Scherpere, meer gedetailleerde opnamen dankzij verbeterd contrast en fijnere korrelstructuur

Groter dynamisch bereik met betere doortekening in hooglichten en schaduwen

Creatief analoog karakter met levendige kleuren en een klassieke filmlook

Verbeterde scanresultaten op Noritsu-, Fuji- en Epson-scanners met natuurlijke huidtinten en minder kleurcorrectie

Volledig nieuwe formulering met herontwikkelde emulsies, kleurstoffen en couplers voor een consistent eindresultaat

Experimenteel en veelzijdig, geschikt voor standaard C41 ontwikkeling. Gebruik alternatieve ontwikkelprocessen voor creatieve effecten

Prijs en beschikbaarheid

De HARMAN Phoenix II kleurennegatieffilm wordt binnenkort verwacht bij Harman verkooppunten in de Benelux. De adviesverkoopprijs inclusief btw bedraagt €15,49 voor het 135-formaat (36 opnamen) en €13,99 voor de 120 rolfilm.

