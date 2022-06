Middelvinger in het Americain

terug

Govert de Roos is een bekende naam in de Nederlandse fotografie. Jarenlang fotografeerde hij vanuit zijn studio in de Jordaan voor glamourbladen en platenhoezen. Heel beroemd Nederland stond al eens voor zijn lens, vooral uit de muziekwereld. Tegenwoordig woont De Roos in Hippolytushoef, fotografeert hij een stuk minder en grasduint regelmatig in zijn grote archief. Daaruit stelde hij een tentoonstelling samen van foto’s die hij door de jaren heen van André Hazes maakte. We spreken hem in het American Hotel, waar hij de laatste hand legt aan de expositie, vlak voor de opening.

Door Jeroen Jazet

© Jeroen Jazet, Portret van Govert de Roos.

Govert de Roos heeft wat met Amsterdamse hotels. Als vijftienjarige blufte hij zich al naar binnen in het Hilton, waar hij zijn beroemde foto van John en Yoko in bed maakte. Nu exposeert hij in een ander beroemd hotel in de hoofdstad, het American Hotel, beter bekend als het Americain. Hij is er vriend aan huis. “Ik heb een zwak voor dit hotel”, vertelt hij. “Het hele sfeertje ademt een soort nostalgie. Ik kan hier heerlijk een uurtje tot rust komen midden in de drukke stad, met de mooie leestafels en knusse hoekjes waar je even kunt gaan zitten.” Zijn hele leven komt De Roos al in de bar van het hotel op het Leidseplein. “Het ligt natuurlijk strategisch, precies tussen de Melkweg en Paradiso in, dus alle bezoekers en ook artiesten komen hier naartoe, de bar is tot laat open. Tot een paar jaar geleden had Govert de Roos hier zelfs zijn eigen suite. Hier hingen zijn bekendste werken ingelijst aan de muren, en mochten gasten foto’s maken met zijn camera.

Soft focus

De Roos is bezig zijn verzamelde Hazes portfolio op te hangen in de ontbijtruimte van het hotel. “Ik heb André veel gefotografeerd door de jaren heen. Hij was echt een gabber van me, we hebben veel samen meegemaakt.” In de foto’s sijpelt de sfeer en de smaak van de jaren ‘80 en ‘90 door, de tijd waarin de meeste foto’s werden gemaakt van het in 2004 overleden icoon. Hier en daar zien we het soft focus filter effect, veel gebruikt rond de eeuwwisseling. Veel foto’s zijn typische platenhoezen uit die tijd, gemaakt in opdracht van de platenmaatschappijen. Maar er zit ook vrijere beelden bij, bijvoorbeeld van alleen een overhemd met een ketting met Rachel erop. “Eigenlijk is dit genoeg om hem te herkennen.” Een ander minder bekend beeld is dat van André met een bandana om zijn hoofd. “Ik vond dat toen een heel leuk idee, maar Rachel en anderen vonden het niet bij hem passen, dus dat beeld is uiteindelijk niet gebruikt.”

© Jeroen Jazet, Govert hangt de laatste beelden goed in de ontbijtruimte van Café Americain in Amsterdam.

Passend plaatje

De Roos is vanochtend vanuit zijn nieuwe woonplaats Hippolytushoef met de trein naar Amsterdam gereisd. “Ik mag vannacht in het hotel slapen, heel lief”, vertelt hij. “We hebben samen de opening georganiseerd. Dus ik heb al mijn zakenrelaties uitgenodigd, en het Americain heeft ook zijn relaties uitgenodigd om te komen kijken. Zo snijdt het mes aan twee kanten. De samenwerking tussen het Americain en De Roos kwam heel natuurlijk tot stand. “Wij vinden dat Govert de Roos perfect in het plaatje van Café Americain past”, aldus marketingmanager Dagmar Ypenberg van het Hard Rock hotel, waar het café tegenwoordig onder valt. “Tegenwoordig staat het café los van het hotel, dat overgenomen is door de keten Hardrock Hotels.” Zijn werk past perfect bij de gasten die we in het café ontvangen.”

© Jeroen Jazet, Govert met het beeld van Hazes dat in Café Americain hangt.

Altaar

“Je moet zorgen dat je in de publiciteit blijft, reuring veroorzaakt”, aldus De Roos. “Dan kan je meedoen aan allerlei tv-spelletjes. Maar dat past totaal niet bij me. Mijn leermeester Paul Huf zei altijd al: schoenmaker blijf bij je leest. En dus organiseer ik dit soort dingen. Ik zorg dat alles hangt, ik hoef het niet actief te verkopen, want daar ben ik ook niet zo goed in. Als het goed is verkoopt het zichzelf.”

Naast de deur hangt een groot beeld van Hazes met zijn middelvinger pontificaal voor zijn gezicht. “Ook typisch André”, vertelt De Roos. “Dit was op een dag dat ik hem moest fotograferen voor zijn nieuwe album Een goed gevoel. Maar tussendoor moest hij een paar keer huilen, hij was gewoon verdrietig, en een beetje bozig. En dan maak je ineens zo’n foto. Nooit gebruikt natuurlijk, hij is ergens in de archieven terechtgekomen. In de coronatijd ben ik eens gaan zoeken naar dat soort beelden en toen kwam ik hem tegen. En hier hangt-ie!”

De meeste beelden van De Roos hangen in de ontbijtruimte van het hotel, maar een prominent beeld hangt midden in het café. “Gaaf hè. Het is typisch André, op een soort altaar. Deze foto maakte ik voor een platenhoes. De dikke, klassieke lijst maakt het voor mij helemaal af.”

