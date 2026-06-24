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Fotomuseum aan het Vrijthof in Maastricht presenteert van 19 september 2026 tot en met 31 januari 2027 een eerbetoon aan het leven en werk van de legendarische Amerikaanse fotojournalist Eve Arnold (1912-2012). De grote overzichtstentoonstelling All about Eve toont een selectie van 130 iconische zwart-wit en kleurenfoto’s uit haar indrukwekkende oeuvre met een focus op de jaren ’50, ’60 en ’70.

© Eve Arnold/Magnum Photos, USA. Washington D.C. 1961, MALCOLM X at a Nation of Islam rally.

Eve Arnold is een van de belangrijkste fotografen van de 20e eeuw. In 1951 werd ze als eerste vrouw lid van het prestigieuze agentschap Magnum Photos. Arnold is geboren in Philadelphia, woonde in New York City en verhuisde in 1962 naar Londen. De fotojournalist geniet internationale bekendheid om haar sociaal-maatschappelijke reportages en intieme portretten van celebrities.

De tentoonstelling laat foto’s zien van beroemde filmsterren als Marilyn Monroe, Marlene Dietrich en Joan Crawford. Ook zijn er werken geselecteerd uit de series A Baby’s Momentous First Five Minutes, New York by Night, Fashion Shows in Harlem en Malcolm X. Daarnaast worden reisfoto’s uit Afghanistan, China, Egypte, Haïti, India en Zuid-Afrika getoond.

Vanuit een vrouwelijke, empathische blik en humanistisch perspectief legde Eve Arnold gedurende meer dan vijftig jaar grote verhalen en historische momenten vast. Als fotograaf gebruikte ze een camera om te begrijpen in plaats van te oordelen. Haar documentaire fotografie is gebaseerd op menselijke betrokkenheid, nieuwsgierigheid, openheid en compassie.

Het werk van Eve Arnold is gebundeld in vijftien fotoboeken en opgenomen in de collecties van de National Portrait Gallery en het Victoria and Albert Museum in Londen, Metropolitan Museum of Art in New York en Centre Pompidou in Parijs. De fotograaf is in 1995 onderscheiden door de Britse Royal Photographic Society en het International Center of Photography (ICP) in New York.

De tentoonstelling All about Eve is tot stand gekomen in samenwerking met Magnum Photos en CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia in Turijn. De Duitse gastcurator Nina Mika-Helfmeier is verbonden aan het Fotografie-Forum in Monschau.

www.fotomuseumaanhetvrijthof.nl

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