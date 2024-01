Documenting the Danger to Democracy

terug

De democratie is in gevaar. Een wereldwijde politieke trend in de richting van autoritarisme bedreigt de democratische cultuur die onafhankelijke media in stand houdt. Of het nu gaat om de grote leugen van de verkiezingsontkenning in de Verenigde Staten, de opkomst van rechtse partijen in Europa of het verlies van burgerrechten in landen als India, Turkije en Venezuela. De culturele ruimte die journalisten, fotografen, kunstenaars en critici nodig hebben om vrij te kunnen werken, wordt in de verdrukking gebracht door politieke actoren en hun mediaspelers. Hoe moeten creatieven die hedendaagse kwesties willen documenteren reageren? Welke verhalen moet je vertellen? Wat kan en moet je doen?

Photo by Ashley Gilbertson / VII Photo.

Kom naar een speciaal evenement met presentaties over deze dringende vragen. We hebben een gevarieerd programma van interviews, discussies en visuele presentaties voor een publiek in persoon, maar ook een live stream voor degenen die niet persoonlijk aanwezig kunnen zijn.

Deze avond wordt georganiseerd door Forhanna en VII Insider (een programma van The VII Foundation in samenwerking met PhotoWings). Het vindt plaats in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, Nederland, op woensdag 17 januari 2024, vanaf 20:00 CET (14:00 EST).

Je kunt dit evenement persoonlijk of online bijwonen. Registreer je via de link op deze pagina en kies tussen een fysieke plek of een online reservering. De toegang is gratis.

Programma:

Het verslaan van de 6 januari-opstand in Amerika

Visuele column door Dr. David Campbell

De gewelddadige bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021 was de zichtbare manifestatie van een poging tot staatsgreep door president Donald Trump en zijn bondgenoten. Het was een poging om illegaal de macht te grijpen door te voorkomen dat de certificering van de presidentsverkiezingen van 2020 op die dag zou plaatsvinden. De grote leugen – dat Trump en niet president Biden de verkiezingen heeft gewonnen – wordt door alle Republikeinse kandidaten voor de verkiezingen van 2024 gepropageerd en blijft de Amerikaanse politiek bepalen. Dr. David Campbell zal een visuele column presenteren met het werk van VII fotografen die de opstand van 6 januari versloegen.

Hoe te reageren op een wereldwijde informatiestoornis

In gesprek: Dr. Claire Wardle en Peter Burger

Democratie vereist betrouwbare informatie. Een duidelijk en aanwezig gevaar is dat we in het digitale tijdperk geconfronteerd worden met fundamentele uitdagingen op het gebied van vertrouwen en waarheid. Dit komt omdat we getuige zijn van iets nieuws: informatievervuiling op wereldwijde schaal, of het nu gaat om hergebruikte beelden, openlijke leugens of de opkomst van AI. Dr. Claire Wardle zal de uitdagingen van wereldwijde informatieverstoring uiteenzetten. Er zijn eenvoudige en krachtige manieren om op deze wanorde te reageren. Peter Burger van Nieuwscheckers zal fact-checking technieken demonstreren.

Nieuwe verhalen voor een democratische cultuur

Lezing door Frits Gierstberg

Om te reageren op de gevaren voor de democratie is het niet nodig dat alle visuele journalisten en verhalenvertellers rechtstreeks verslag doen van de politiek. Frits Gierstberg, curator bij het Nederlands Fotografiemuseum in Rotterdam, laat de inspanningen zien van visuele verhalenvertellers die bijdragen aan een democratische cultuur. Er wordt gekeken naar fotoseries van vroege pioniers en hun rol in het nemen van controle over beeldvorming, maar er worden ook projecten gepresenteerd van nieuwe makers die worstelen met de uitdagingen en invloeden van de alomtegenwoordigheid van sociale media.

De Willem Poelstra Lezing door Forhanna

Fotopresentatie door Jonas Bendiksen

Opgedragen aan de liefdevolle nagedachtenis van de Nederlandse fotograaf Willem Poelstra, organiseert Forhanna elk jaar ‘De Willem Poelstra Lezing’. Dit jaar geeft Forhanna het podium aan Magnum fotograaf Jonas Bendiksen. Bendiksen begon zijn carrière als stagiair bij Magnum in Londen voordat hij naar Rusland vertrok om daar verder te werken als fotojournalist. Gedurende de jaren die hij daar doorbracht, fotografeerde Bendiksen verhalen uit de marge van de voormalige USSR. Daarna experimenteerde hij met 360° fotografie over het dagelijks leven in vier sloppenwijken. In 2017 publiceerde hij ‘The Last Testament’ en meer recentelijk ‘The Book of Veles’, die de kwetsbaarheid van onze waarneming onderzochten en in opspraak kwamen nadat Bendiksen onthulde dat wat een klassieke fotojournalistiek leek, voor een groot deel synthetische computergegenereerde weergaven waren.

De moderator van dit evenement is Bahram Sadeghi.

INFORMATIE