Deze budget telefoons hebben goede camera’s

Steeds meer mensen maken foto’s met hun telefoon. Het scheelt immers een hoop gesjouw omdat je geen losse camera mee hoeft te slepen. Het scheelt ook behoorlijk in de kosten, omdat je je mobiele telefoon ook gebruikt voor andere dingen, zoals bellen en internetten.

Wil jij graag mooie foto’s maken, maar niet teveel betalen voor een smartphone met een goede camera? Met deze vier budget telefoons heb je topcamera’s in handen, die op het gebied van gebruiksgemak en kwaliteit niet onderdoen voor professionele fotocamera’s.

1. iPhone SE

De iPhone SE laat jouw camerahart sneller kloppen. Voorop vind je een 7-megapixel camera met een portretmodus met bokeh-effect. Dit zorgt voor een mooie scherptediepte in je foto’s. De camera biedt portretbelichting met zes effecten: natuurlijk, studio, contour, toneel, toneel mono en high-key mono. Dankzij de Smart HDR 4 worden meerdere beelden samengevoegd en krijgt de uiteindelijke foto meer lichte en donkere details en een betere kwaliteit.

De smartphone is verder uitgerust met een 12-megapixel groothoekcamera aan de achterkant, zodat je er ook moeiteloos hoge gebouwen en uitgestrekte landschappen mee fotografeert. Deze camera heeft tot 5 × digitale zoom, waardoor je ook de kleinste details in de verte scherp in beeld krijgt. De Deep Fusion techniek zorgt ervoor dat je ook bij weinig licht en in het donker mooie en gedetailleerde foto’s maakt.

2. Motorola Moto G9 Plus

Met een hoofdcamera met maar liefst 64 megapixels op de achterkant, ben je met de Motorola Moto G9 Plus verzekerd van scherpe foto’s, ook bij weinig licht en in het donker. Achterop vind je ook nog een 8-megapixel groothoeklens, een 2-megapixel dieptesensor, een 2-megapixel macrolens en een 16-megapixel selfiecamera. De hoofdcamera aan de voorkant heeft 16-megapixel. Met de Motorola Moto G9 Plus maak je dus altijd de mooiste foto’s.

3. Xiaomi Redmi Note 10 Pro

De Xiaomi Redmi Note 10 Pro heeft een hoofdcamera met maar liefst 108 megapixels. Deze camera maakt daardoor haarscherpe foto’s met veel detail. Doordat de camerasensor groot is vangt hij heel veel licht op. Hierdoor kun je ook bij weinig licht en in het donker goede foto’s maken.

De hoofdcamera wordt verder nog ondersteund door een 8-megapixel ultragroothoeklens voor het fotograferen van weidse panorama’s, een 5-megapixel macrolens zodat je close-up foto’s kunt maken en een 2-megapixel dieptesensor voor portretfotografie. De telefoon biedt je dus voor elke situatie een goede camera.

4. Samsung Galaxy A32

Natuurlijk kunnen Samsung telefoons niet in dit rijtje ontbreken. Met de hoofdcamera van 64 megapixels aan de achterkant schiet je de mooiste foto’s. Verder fotografeer je eenvoudig hoge gebouwen en uitgestrekte landschappen met de 8-megapixel ultragroothoeklens, maak je mooie close-ups met de 5-megapixel macrolens en schiet je scherpe portretten met de 5-megapixel dieptesensor. Met de 20-megapixel selfiecamera kom je zelf ook mooi in beeld. De Samsung Galaxy A32 biedt je een optimale camera-ervaring.