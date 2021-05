Voor het vierde jaar zal Fotoacademie-docent Duco De Vries een select groepje gevorderde amateurfotografen lesgeven in een wel heel bijzondere setting: Italië.

Tijdens deze speciale ‘Masterclass Portretfotografie op locatie’ van 27 september tot 2 oktober a.s. biedt hij de deelnemers – minimaal 6, maximaal 9 – een unieke kans om zich vijf dagen lang volledig ‘onder te dompelen’ in de kunst van de portretfotografie. Wat ’s ochtends in de theorielessen aan bod komt, wordt ’s middags direct in praktijk gebracht. ‘Alsof ik twee jaar Academie in vijf dagen heb afgerond’, zo beschreef een van de deelnemers de persoonlijke begeleiding en intensieve aanpak van De Vries.

De kunst van de improvisatie

Zichzelf uitdagen is zijn hoogste doel bij elke ontmoeting die De Vries als fotograaf heeft. Of hij nu fotografeert in opdracht voor een van de talloze bladen en bedrijven waar hij voor werkt, of tijdens zijn vrije werk. Ook de deelnemers van de Masterclasses in Italië daagt hij van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat uit, bijvoorbeeld met thematische opdrachten op een onbekende locatie. Centraal in zijn praktijklessen staan: durven te improviseren: ben je als fotograaf bereid je te laten verrassen door de persoon die je voor je lens hebt, door je omgeving, door de situatie van dát moment? En ben je dan in staat om samen met de geportretteerde tot het beste beeld te komen.

Door op deze manier samen met een kleine groep, gedurende enkele dagen, in een totaal andere omgeving te verblijven doen de fotografen heel veel kennis op in korte tijd. De drie vorige edities van deze Masterclass bewezen het succes van deze Masterclass-formule: veel deelnemers schreven zich direct in voor de volgende editie; sommigen van hen doen al voor de derde keer mee. Hét bewijs dat Duco de Vries nog lang niet uitverteld is over zijn grote passie en professie: portretfotografie.

Over docent en fotograaf Duco de Vries

Lesgeven: het is een van de dingen die hij, zelfs na 25 jaar, het leukste vindt om te doen als professioneel fotograaf. Duco de Vries, fulltime zelfstandig fotograaf, geniet ervan om ook andere fotografen te mogen begeleiden bij hun portretfotografie. Voor hem is dé lol van het lesgeven het naar boven brengen van de talenten van je studenten. Geen klonen van jezelf proberen te creëren, maar iedere student zijn of haar grootste kracht als fotograaf te laten ontdekken. Samen met de (amateur)fotograaf het idee voor een portret te bespreken, de setting en de belichting te bepalen en daarna de leerling in kwestie op bevlogen wijze te inspireren om het beste in zichzelf naar boven te halen.

Informatie

Data: maandag 27 september – zaterdag 2 oktober 2021

Locatie: Casa San Carlo, Umbrië, Italië (www.casasancarlo.com)

Prijs: € 1100,- (ex BTW) p.p. Inclusief: *verblijf van 5 nachten/6 dagen op basis van vol pension *5 dagen fotografie. Exclusief: heen- en terugreis (vlucht en autohuur)

Meer info en aanmeldingen: email naar duco@ducodevries.nl of klaartje@casasancarlo.com

www.casasancarlo.com/specials/masterclass-portretfotografie/

www.ducodevries.com/masterclass-portretten/