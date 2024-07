Debuut Roxanne Wilm in Mina Gallery

terug

Fotograaf Roxanne Wilm debuteert met haar eerste solotentoonstelling ‘Microcosme’ en ‘Order | Disorder’ in Mina Gallery in Amsterdam. De expositie bestaat uit twee onderdelen. In de fotoserie ‘Microcosme’ wordt het lichaam op onconventionele wijze ingezet, en nodigt de kijker uit voor een hernieuwde interpretatie tussen het lichaam en haar delen. De serie ‘Order | Disorder’ toont de externe invloeden op het individu, zichtbaar gemaakt doormiddel van 320 analoge foto’s, die met behulp van een diaprojector op zelfportretten worden geprojecteerd.

© Roxanne Wilm

Lichaam als landschap

De serie ‘Microcosme – The body as a wonderland’ is een vervolg op haar eerste fotoserie uit 2016, waarin het lichaam gezien wordt als een mysterieus en buitengewoon landschap waarin emoties zichtbaar zijn. In deze serie wil Roxanne de kijker op een nieuwe manier naar het lichaam laten kijken. Door gebruik te maken van vervreemdende composities en uiteenlopende materialen en geïnspireerd door haar achtergrond in theater biedt zij een intrigerende kijk op de menselijke vorm.

© Roxanne Wilm

Extreme orde en regelmaat

In de installatie ‘Order | Disorder’ (2019) worden de dagelijkse invloeden op ons leven weergegeven door middel van extreme orde en regelmaat. Deze orde vormt een groter systeem dat uit verschillende subsystemen bestaat, waarmee mensen de wereld hebben gevormd. Tegelijkertijd is die wereld constant aanwezig met nieuws over crises, oorlogen en uitputting van de planeet. De installatie laat zien hoe die chaos ons problemen ons kan overweldigen, terwijl we binnen ons eigen systeem een comfortabel leven proberen te leiden.

Over Roxanne Wilm

Roxanne Wilm (1993) is een Frans-Nederlandse theatervormgever en fotograaf, opgegroeid in Nederland en bijna tien jaar woonachtig en werkzaam in Amsterdam. Na haar afstuderen als theatervormgever aan de Hogeschool voor de Kunsten in 2016, besloot zij verdieping te zoeken in fotografie, en studeerde ze in 2019 af aan de fotovakschool.

Praktische informatie

MINA Gallery is een expo café en biedt een podium aan het werk van opkomende kunstenaars uit verschillende disciplines.

Adres: Mina Gallery – Weteringschans 69, Amsterdam, Netherlands 1017 RX

Opening: 02 augustus van 17.00 – 20.00 uur

Looptijd tentoonstelling: 02 augustus t/m 30 augustus 2024

Openingstijden: woensdag t/m zondag van 08.00 – 18.00 uur

Bekijk ook deze items