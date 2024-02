Debutant: Hans van Asch met ‘Space Invaders’

terug

In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die niet in het print magazine zijn verschenen. Zij blijven niet onopgemerkt en we moedigen iedereen zeker ook aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden voor de oproepjes. Deze week: fotograaf Hans van Asch.

© Hans van Asch

Space Invaders

Space Invaders is de titel van mijn tweede omvangrijke serie met vogels. De titel lijkt in eerste instantie te verwijzen naar de vogels die landen in de opstellingen die buiten in de tuin staan. Zij zijn immers de ‘indringers’ in de foto-opstellingen. Maar in werkelijkheid betreden de fotograaf en de vogels elkaars ruimte en brengen cultuur en natuur samen tot één ruimte, een ruimte gevuld met artistieke content.

Het is een strijd tussen de positie van de (verstopte) worm en de kunstzinnige intenties van de fotograaf.

De abstracte architectuur van de vogelhuizen vervreemd en geeft de serie een dystopisch karakter. De vrijheid van de vogel en de formele dwingelandijen zouden zomaar een mooie metafoor kunnen zijn voor de huidige tijd waarin wij mensen leven.

© Hans van Asch

© Hans van Asch

© Hans van Asch

Over de fotograaf

Hans van Asch fotografeert opstellingen met verwijzingen naar architectuur, minimale kunst en de visuele poëzie. In dit proces van bouwen en fotograferen formuleert hij zijn fotografie. Het zijn beelden die ontstaan op het snijpunt van abstractie en figuratie. Van Asch gebruikt o.a. levende vogels die hij lokt met wormen in zijn achtertuin. De vogels voegen een fotografisch moment toe aan de opstellingen, zij verlevendigen het beeld en maken het fotografisch.



