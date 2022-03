next

Het verkennen van fotografie kan een dure hobby zijn als je niet bekend bent met het online leerproces. Veel websites over fotografie leren je namelijk alles, van basiskennis tot deskundige vaardigheden. In sommige gevallen hoef je hier niet eens voor te betalen! Natuurlijk heb je wel een glasvezel abonnement nodig om deze sites te kunnen bezoeken, al kun je uiteraard ook je mobiele internet gebruiken voor dit doeleinde. Hier zijn hoe dan ook de vijf beste gratis websites die je het meeste van alles wat je wilt leren over fotografie in het comfort van je eigen huis kunnen leren.

The Photo Argus

Een eenvoudige en inspirerende blog die de mooiste foto’s laat zien en technieken en tips en trucs voor fotografie introduceert. Alle trendy trucs, het nieuws en bijna alles over fotografie kun je hier lezen om je kennis ten goede te komen. Een geweldige manier om de artiest in je wakker te maken, maak een wandeling door deze blog wanneer je de camera wilt pakken.

Photofocus

Een andere blog die rijk is aan fotografie-how-to, Photofocus staat vol met tips, recensies en podcasts die niet alleen beperkt zijn tot het klikken op goede foto’s. Deze blog leert je ook Photoshop-vaardigheden en andere bewerkingsvaardigheden en deze zijn allemaal gratis. Het praat ook over alles, van batterijen tot tinten, zodat je het een en ander leert om je vaardigheden te verbeteren.

Digital Photography School

Digital Photography School, kortweg DPS, wordt beschouwd als een van de beste leercentra voor fotografen en grafisch ontwerpers en dekt gratis tutorials voor fotograferen, camera’s en apparatuur en postproductie. De website staat vol met verschillende regelmatige updates van beginners tot gevorderden, samen met geweldige uitleg en voorbeelden. Met de uitgebreide nieuwsbrief die ze verstrekken, serveert DPS ook verschillende bonustips en -trucs in de e-mail die niet altijd op de blog staan.

PhotoJojo

Een relaxte manier om alle informatie over fotografie te krijgen zonder echt de hele tijd op internet te hoeven surfen, PhotoJojo is een van de meest vindingrijke websites ooit. Je kunt hun tips en trucs gebruiken om op de beste foto’s te klikken en je hoeft geen cent te betalen voor de vaardigheid. Ook een nieuwsbriefabonnement op PhotoJojo is een goede beslissing.

Photography Concentrate

Dit is een goede website gerund door een stel, Rob Lim en Lauren Lim, waar ze hun liefde voor fotografie met elk detail delen. Hoewel er enkele betaalde tutorials op de site staan, kun je de essentie van fotografie leren met behulp van alle gratis dingen die ze bieden.

Lifehack’s Learn Anything Fast

Als je sneller wilt leren en snel een vaardigheid onder de knie wilt krijgen, gebruik dan het Lifehack’s Learn Anything Fast-handboek. Dit handboek zal je begeleiden bij het toepassen van eenvoudige strategieën bij je leerproces om elk nieuw concept, vaardigheid of idee snel te begrijpen. Pak nu je handboek om je leersnelheid tot maar liefst 10 keer te verhogen waardoor je dus nog eerder een expert zult zijn op het gebied van fotografie.