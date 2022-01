Canon Europe kondigt vandaag de EOS R5 C aan, een krachtige hybride camera die de professionele filmfuncties van de Cinema EOS serie combineert met de fotografische mogelijkheden van het EOS R System. Deze drie elementen, ondersteund door een hoge resolutie full frame CMOS-sensor, DIGIC X-processor en de RF-vatting, maken natuurgetrouwe 8K video-opnamen mogelijk en 45 megapixel foto’s met snelheden tot 20 beelden per seconde. En dat alles in één enkele camerabody. De EOS R5 C bouwt voort op de enorme invloed die de EOS 5D Mark II had op de filmindustrie. De compacte, maar veelzijdige camerabody van de EOS R5 C komt tegemoet aan de wensen van een nieuwe generatie content creators enzelfstandig fotografen. Canon breidt daarnaast het Cinema EOS portfolio verder uit met een belangrijke upgrade van de gerenommeerde EOS C70 via een firmware update. Deze zal de indrukwekkende mogelijkheden van Cinema EOS nog verdervergroten met onder andere de toevoeging van 12-bits Cinema RAW Light-opnamen.

Canon’s eerste hybride Cinema EOS camera

Als eerste model binnen het Cinema EOS System is de EOS R5 C in staat intern 8K 30p RAW-opnamen te maken en tot 60p bijgebruik van een externe voedingsbron. Dit zorgt voor een indrukwekkende helderheid en eindeloze mogelijkheden voor post-productie. Dankzij het intern actieve koelsysteem kunnen content creators urenlang hoogwaardige 8K-beelden vastleggeni. Met HDR-ondersteuning via PQ en HLG, en Canon’s populaire Canon Log 3 gamma, kunnen filmmakers adembenemende,levensechte video’s maken en nog grotere expressieve mogelijkheden realiseren om de kijker echt onder te dompelen in deinhoud. De camera is voorzien van Canon’s gewaardeerde Dual Pixel CMOS AF-systeem en biedt Eye AF en EOS iTR AF X, zodat altijd nauwkeurig is scherp te stellen. Deze geavanceerde AF-technologie volgt de ogen van mensen in realtime en kan zelfshun hoofd volgen wanneer ze van de camera wegkijken. In combinatie met het Optical IS-systeem in compatibele lenzenbeschikt de camera over elektronische beeldstabilisatie met gecoördineerde regeling die de effecten van trillingen bij opnamenuit de hand vermindert – met als resultaat vloeiende opnamen en scherpe beelden. Dankzij de 45 megapixel sensor en de DIGICX-processor biedt de EOS R5 C ongeëvenaarde prestaties bij fotografie met reeksopnamen tot 20 beelden per seconde. DeDIGIC X-processor maakt

innovaties mogelijk op het gebied van ruisverwerking voor een gevoeligheid tot ISO 51.200 – perfect voor opnamen in omgevingen met weinig licht, zoals indoor sportevenementen. Fotografen krijgen met deze camera nog meer creatieve vrijheid dankzij 10-bits HEIF-opnamen met een nog groter dynamisch bereik en breder kleurenspectrum. De intervaltimer biedt tot slot extra opties voor indrukwekkende hoge resolutie time-lapse opnamen.

Gestroomlijnde 8K-workflows

De EOS R5 C slaat Cinema RAW Light beelden intern op om natuurgetrouwe 12-bits opnamen met een groot dynamisch bereik enbreed kleurenspectrum te produceren, en dat alles met een hanteerbare bestandsgrootte. Canon heeft ook drie nieuw ontwikkeldevarianten van RAW geïntroduceerd, waaronder RAW HQ (High Quality), RAW ST (Standard Quality) en RAW LT (Light Quality), zodat gebruikers de modus kunnen kiezen op basis van hun type opnamen en productieproces. Twee kaartsleuven – een CFexpress2.0 Type B- en een UHS-II SD-kaartsleuf – maken geavanceerde, gelijktijdige opnamen mogelijk waarbij verschillende bestandstypen, resoluties en bitdieptes tegelijk op een kaart kunnen worden opgeslagen voor maximale flexibiliteit van de workflow. Dit omvat ook audioregistratie bij opnamen in 4K 120p. Samen met 12-bits Cinema RAW Light ondersteunt de EOS R5 C Canon’s populaire 10-bits XF-AVC- formaat tot 810 Mbps en zeer veelzijdige MP4 mogelijkheden. Met de full frame 8K-sensor maakt de EOS R5 C opnamen in 4K en Full HD met een indrukwekkende helderheid, kleurintensiteit en weinig ruis door interne oversampling. Dit vereenvoudigt ook het vastleggen van High Frame Rate content met een resolutie van 4K 120p zonder de kijkhoek bij te snijden enmet behoud van de volledige AF-functionaliteit.

Veelzijdig en maximale connectiviteit

Met de EOS R5 C geeft Canon professionals een veelzijdige tool in handen waarmee ze kunnen voldoen aan de steeds hogereen veelomvattende eisen die aan content creators worden gesteld. De EOS R5 C is voorzien van de innovatieve RF-vatting meteen korte flangeback en een 12-pins verbinding voor snellere communicatie tussen camera en lens. De camera kan wordenuitgerust met lenzen uit Canon’s EF-, RF- en Cinema lensportfolio, en met de anamorfe lenzen van andere producenten om eenbredere beeldverhouding te krijgen voor het witte doek. Nu de vraag naar VR content toeneemt, vereenvoudigt de combinatievan 8K-video met Canon’s nieuwe RF 5.2mm F2.8L Dual Fisheye lens de productie van fascinerende VR-opnamen – van opnametot montage. Naast de flexibele inzetbaarheid van lenzen heeft de camera dezelfde multifunctionele accessoireschoen als deEOS R3 en XF605 voor het

rechtstreeks aansluiten en van stroom voorzien van accessoires zoals Canon’s DM-E1D stereomicrofoon, de Canon Speedlight 470EX-AI en TASCAM’s CA-XLR2d Audio XLR adapter. De EOS R5 C is bovendien uitgerust met een speciale Timecode In/Out-aansluiting voor integratie in professionele multicamera- oplossingen. De geavanceerde connectiviteit stelt gebruikers in staat tewerken met de Content Transfer Mobileii toepassing voor FTP transfers en het bewerken van ML-G2 metadata – ideaal voornieuwsreportages en documentaires.

Compacte, bekende camerabody

Om het beste van twee werelden te bieden, heeft de EOS R5 C twee afzonderlijke menu’s voor foto en video – het EOS RSystem en de Cinema EOS interface. Bediend met de aan/uit-draaiknop met drie standen, kunnen gebruikers naadloos overschakelen tussen modi en relevante instellingen selecteren. Met 13 toewijsbare knoppen en een reeks professionelevideofuncties is de EOS R5 C optimaal af te stemmen op de werkomgeving. Deze hoogwaardige camera voor de filmwereld heeft bovendien een 0,5 inch OLED-zoeker met hoge resolutie en 5,76 miljoen dots voor een nauwkeurige beeldanalyse, maarook een dot-matrix display op de bovenzijde om snel de camera-instellingen te controleren en een helder, scharnierend 3,2 inchHD lcd-scherm voor moeiteloze controle vanuit meerdere hoeken, zowel overdag als ’s nachts. De EOS R5 C is ontworpen voorzelfstandig fotografen en filmmakers en heeft een ultralichte behuizing van 680 gram – waarmee het de kleinste en lichtsteCinema EOS camera tot nu toe is. Deze compacte camera heeft een duurzame behuizing van magnesiumlegering en is stof- enweerbestendig dankzij een intuïtief ontwerp dat de luchtstroom gescheiden houdt van de elektrische componenten.

Prijs en beschikbaarheid

De EOS R5 C is de kleinste en meest veelzijdige Cinema EOS camera tot nu toe en heeft optimale hybride eigenschappen. Deze camera is klaar voor alles – van naadloze 8K-videoworkflows tot snelle reeksopnamen voor hoogwaardige fotoseries, en is daarmee de ideale tool voor elk type beeld- materiaal dat professionele content creators willen vastleggen. De Canon EOS R5 C is vanaf maart beschikbaar voor een verkoopadviesprijs van €5029,99 inclusief BTW. Ga voor meer informatie over de EOS R5 C naarwww.canon.nl.