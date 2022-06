Chris Andries – Mijn familie, verleden en toekomst

terug

Het liedje Testament van Boudewijn de Groot begint met de woorden: “Na tweeëntwintig jaren in dit leven maak ik het testament op van mijn jeugd.” Natuurlijk kan ik, met mijn 67 jaar, niet meer spreken van ‘jeugd’. Maar ooit maakt een mens toch de balans van zijn leven op, sommigen door erover te schrijven en ik door oude en nieuwe familiefoto’s te bewerken met texturen in het programma Photoshop. Oude fotoalbums worden doorploegd, anekdotes herinnerd terwijl ik oma en tante bewerk. Ze zijn reeds lang overleden maar speelden ooit een rol in mijn leven. Daartegenover staat mijn schoondochter Jente op de dag van haar huwelijk met mijn zoon, en mijn kleindochter Hanne, 13 jaar jong, en nog een hele toekomst voor zich. Ooit zal zij mij gedenken, op haar manier. De cirkel van het leven.

Chris Andries (1955) is boekhouder van opleiding en met pensioen. Ze leerde Photoshop voor haar vrijwilligerswerk bij OKV (Openbaar Kunstbezit Vlaanderen) met als doel 59 jaar aan tijdschriften van foto’s te voorzien. Om te oefenen bewerkt ze familiefoto’s, oude en nieuwe. Op haar naam staan geen exposities of publicaties. Wel een instagram-pagina met haar creaties.

Jente als bruid. Mijn schoondochter wacht op haar bruidegom. Me-time. Kleindochter Hanne in gedachten verzonken. Marie. Mijn grootmoeder als jong meisje in de jaren ’20 van de vorige eeuw, voor haar ouderlijk huis. Dementiële verwondering. Mijn mama dwaalt door de gangen. Flaneren. Tante Elodie (links) met een vriendin flaneert in de jaren 30 in de straten van Brussel.

Niets missen in de categorie DEBUUT? Neem nu een abonnement op Pf Fotografie Magazine!