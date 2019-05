De korte 85mm telelens heeft de ideale brandpuntsafstand voor portretten en een flatterend perspectief voor gezichten. De RF 85mm F1.2L USM is na de EF 35mm f/1.4L II USM de tweede lens in het ’Canon- assortiment die gebruik maakt van de unieke BR-optische Canon-technologie, die effectief de axiale chromatische aberratie corrigeert die niet volledig met behulp van een combinatie van traditionele lenzen is te corrigeren. Dit resulteert in een hogere resolutie en betere scherpte. De asferische en UD- lenselementen verminderen lensafwijkingen en zorgen dankzij indrukwekkende optische prestaties voor een ongekend hoge beeldkwaliteit bij elke opname.

Hoge snelheid, hoge kwaliteit

De RF 85MM F1.2L USM is een van Canon’s snelste AF-lenzen voor haar full-frame systeemcamera’s. Incombinatie met de korte telelengte en Dual Pixel CMOS AF zorgt het snelle f/1.2 diafragma voor een geringe scherptediepte met fraaie bokeh en achtergrondscheiding. De lensopening laat het onderwerp van het beeld springen, terwijl het systeem met negen lamellen het onderwerp zelf accentueert tegen een onscherpe achtergrond, ideaal voor portretfotografie. Het extra grote diafragma laat 50 procent meer licht door dan een f/1.4 lens zodat ook opnamen onder moeilijke belichtingscondities mogelijk zijn –tot -6EV (EOS R) en -5EV (EOS RP) – waardoor de sfeer op elk moment optimaal wordt vastgelegd.

Door gebruik te maken van dezelfde ringtype USM-motor als de RF 50mm F1.2L USM, zorgt de RF 85mm F1.2L USM voor snel en nauwkeurig scherpstellen zodat onderwerpen effectief zijn te volgen terwijl ze zich binnen het beeldveld verplaatsen. In combinatie met een nieuwe microprocessor die gebruikt maakt van een nieuwe, krachtige CPU en firmware, heeft de lens een snellere gegevensoverdracht. Dit resulteert in een snelle informatieverwerking en hogere AF-snelheid, waardoor fotografen scènes in een fractie van een seconde kunnen vastleggen.