Een aantal weken geleden introduceerde het Engelse tassenmerk Billingham de nieuwe Hadley serie in de kleur Navy/Chocolate. Net als alle andere Billingham tassen zijn deze donkerblauwe tassen met de hand gemaakt in Engeland, van hoge kwaliteit 3-laags canvas en donkerbruin Top Grain leer. Niet alleen hebben ze een chique uitstraling, maar de waterdichte Hadley tassen beschermen je kostbare camera, lenzen en andere apparatuur goed tegen regen. Het interieur biedt bovendien bescherming tegen schokken en stoten.

De cameratassen uit de Billingham Hadley serie zijn flexibel in te richten en daarmee geschikt voor vrijwel alle systeem- en spiegelreflexcamera’s. Het interieur is naar wens in te richten met verstelbare tussenschotten en de complete camera-insert is zelfs uitneembaar. De tassen zijn snel te openen en sluiten met de bekende messing sluiting. Alle Hadley tassen hebben een (afneembare) schouderriem en, met uitzondering van de kleine Hadley Digital, een handvat dat aan de onderkant voorzien is van leer om de tassen comfortabel te kunnen dragen.

4 verschillende modellen

De nieuwe Navy kleur is leverbaar in vier verschillende modellen: de Hadley Digital, Hadley Small Pro, Hadley Pro 2020 en Hadley One. Ook zijn er AVEA Pockets in deze kleur verkrijgbaar, waarmee de capaciteit van de tassen eenvoudig uit te breiden is. Op de website van de distributeur, www.degreef-partner.nl, vind je alle Billingham verkooppunten.