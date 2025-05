Bekendmaking nominaties Bruidsfoto Award 2025

terug

Op 16 mei 2024 zijn de nominaties bekendgemaakt van de prestigieuze verkiezing Bruidsfoto Award (BFA). Uit een aantal van bijna 600 inzendingen nomineerde de onafhankelijke en internationale vakjury dit jaar 100 foto’s, verdeeld naar 10 verschillende categorieën, die meedingen naar een felbegeerde Bruidsfoto Award 2025. De BFA wordt dit jaar voor de 20e keer georganiseerd. Tot en met 15 augustus kunnen bruidsparen en anderen belangstellende stemmen op hun favoriete foto’s via de website van Bruid & Bruidegom Magazine.

Bruidsfotografie: de kunst van het vangen van een ongrijpbaar moment

Een huwelijk is meer dan een feestelijke gebeurtenis — het is een samensmelting van verhalen, dromen en emoties. In de hectiek van de dag vervliegen veel details, maar bruidsfotografie biedt de kans om het ongrijpbare tastbaar te maken. Elke foto wordt een zorgvuldig gecomponeerd kunstwerk dat de sfeer, liefde en verbondenheid van het moment vastlegt.



Voor het bruidspaar vormt de trouwreportage niet alleen een herinnering, maar een herbeleving: het kunnen voelen van een blik, een aanraking, een traan. Voor familie en vrienden is het een venster naar het verhaal van de dag — een verhaal dat ze telkens opnieuw kunnen ervaren. En voor toekomstige generaties wordt de reportage een tijdloos erfstuk, een levendig bewijs van de liefde die alles verbond. De genomineerde bruidsfoto’s bij de Bruidsfoto Award illustreren hoe krachtig beelden kunnen spreken. Ze laten zien dat echte bruidsfotografie niet alleen registreert, maar raakt, ontroert en inspireert.

“De bruidsfoto’s die door de onafhankelijke vakjury zijn genomineerd, illustreren dit perfect en dienen tevens als een schitterende bron van inspiratie voor aanstaande bruidsparen,” verklaarde Susan Lippe-Bernard, internationaal hoofdredacteur van Bruid & Bruidegom Magazine, de organisator van de Bruidsfoto Award-verkiezing.

Publieksprijzen, Vakprijs, New Talent Award en Overall Winnaar

Met het bepalen van de genomineerden van de Bruidsfoto Award 2025 is de race nu echt van start gegaan. Tot en met 15 augustus 2025 kunnen aanstaande bruidsparen en andere belangstellenden hun stem uitbrengen op hun favoriete bruidsfoto’s via https://www.bruidenbruidegom.nl/bfa-stemmen/ .

Op 22 september 2025 worden de Award winnaars in de 10 categorieën bekendgemaakt.

Genomineerde fotografen die korter dan drie jaar actief zijn als bruidsfotograaf maken kans op de New Talent Award. De foto met de meeste publieksstemmen wint bovendien de titel Overall Winnaar 2025.

Doel Bruidsfoto Award

De Bruidsfoto Award wordt voor de 20e keer georganiseerd door Bruid & Bruidegom Magazine en heeft als doel om bruidsparen te inspireren voor hun eigen bruiloft en kennis te laten maken met eigentijdse bruidsfotografie en professionele fotografen in Nederland en België.

Bekijk ook deze items