Bart Ros te gast bij Apeldoorn Photo Cafe

Apeldoorn Photo organiseert op woensdag 8 april een nieuwe editie van het Photo Café in Mansion24 in Apeldoorn. Gast van de avond is fotograaf Bart Ros, die bezoekers meeneemt in de wereld van stadsfotografie en laat zien hoe je de dynamiek van een stad kunt vastleggen met je camera.

Tijdens de bijeenkomst deelt Ros zijn werkwijze en ervaringen als fotograaf. Hij vertelt hoe hij architectuur en stedelijke omgevingen vertaalt naar krachtige beelden en hoe je bijzondere lijnen, composities en het spel van licht in de stad kunt herkennen. Daarbij gaat het niet alleen om camera-instellingen, maar vooral om het ontwikkelen van een fotografische blik.

De overgang van daglicht naar avondfotografie komt aan bod. Wanneer de zon ondergaat en stadsverlichting de sfeer verandert, ontstaan volgens Ros nieuwe mogelijkheden om de stad op een andere manier vast te leggen. Tijdens een interactieve vragenronde krijgen bezoekers bovendien de kans om de fotograaf alles te vragen over zijn werk en praktijkervaring.

Het Photo Café is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor fotografen en fotografieliefhebbers uit de regio. De avonden staan in het teken van inspiratie, kennisdeling en het ontmoeten van andere makers. Zowel beginnende fotografen als ervaren professionals zijn welkom.

Het evenement vindt plaats op woensdag 8 april van 19.30 tot 21.30 uur in Mansion24 aan het Marktplein in Apeldoorn. Deelname kost €12,50, inclusief 1 consumptie. Kaarten zijn te koop via https://apeldoorn.photo

Over Bart Ros

Bart is een fotograaf uit Deventer, gespecialiseerd in stads-, architectuur-, interieur- en evenementfotografie. Met een scherp oog voor licht, compositie en het juiste moment maakt hij beelden die niet alleen esthetisch sterk zijn, maar ook een verhaal vertellen. Zijn fotografie wordt gebruikt door bedrijven, gemeenten en organisaties voor communicatie, marketing en presentatie. Hij laat zich sterk inspireren door de stad en haar omgeving. In zijn werk legt hij zowel de dynamiek van stedelijke omgevingen als de sfeer van historische locaties vast. Zijn foto’s tonen de energie van de stad, maar ook de rust van het omliggende landschap.

Over Apeldoorn Photo

Apeldoorn Photo is hét platform voor fotografie-activiteiten in Apeldoorn en omgeving. Met initiatieven zoals het Photo Cafe, de Stadsfotograaf, Pup Up exposities, een online Gallery én het bekende tweejaarlijkse Fotofestival brengt Apeldoorn Photo fotografie in al haar vormen samen. Door projecten en evenementen onder één naam te verenigen, stimuleert Apeldoorn Photo samenwerking en een sterker cultuuraanbod.

Het platform inspireert, verbindt en reflecteert op de kunst van fotografie. Als non-profitorganisatie faciliteert Apeldoorn Photo samenwerkingen en biedt het een podium voor fotografieliefhebbers om zich te laten verrassen en ontwikkelen. Het platform staat altijd open voor nieuwe ideeën, samenwerkingen en deelnemers die samen willen bouwen aan een fotografische toekomst.

