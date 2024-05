Anaïs Lopez vertelt over transmediale projecten

terug

Na het succesvolle project ‘De Migrant’ vertelt Anaǐs dit keer over haar twee nieuwe transmediale-projecten in wording ‘Bloedband’ en ‘De Schildpad en de Monnik’.

Screenshot © Anais Lopez

In de lezing neemt ze ons mee op reis door haar maakproces. Zij heeft zich ontwikkeld van eigenzinnige fotograaf naar een multidisciplinaire verhalenverteller die niet schuwt om samen te werken. Op deze avond laat ze ons zien hoe die verhalen tot stand komen en hoe je met een klein persoonlijk verhaal een universele boodschap kan overbrengen.

Fotograaf Anaïs López (1981) is op de eerste plaats een verhalenverteller. Ze maakt langlopende multimediale projecten die zich bevinden op het snijvlak van fictie en documentaire. Ze wordt gezien als een pionier in haar vakgebied en won meerdere prijzen. Haar werk is wereldwijd tentoongesteld in musea en op festivals.

https://anaislopez.nl

Plaats: Kasteel Woerden Datum: 3 juni 2024 Aanvang 19.30 uur

Fotografencafé Kasteel WoerdenKasteel 3, 3441 AW Woerden

www.fotografencafekasteelwoerden.nl

fotografencafekasteelwoerden@gmail.com

facebook.com/fotografencafe

@fotografencafe