Alison Jackson met Truth is Dead

Fotomuseum aan het Vrijthof in Maastricht presenteert van 23 maart tot en met 15 september 2024 een spraakmakende tentoonstelling van de Britse fotograaf en filmmaker Alison Jackson. De expositie ‘Truth is Dead’ toont zestig humoristische foto’s van internationale celebrities en twee video’s. Voor de enscenering van de gesimuleerde paparazzi shots en documentairebeelden zijn lookalikes en acteurs gebruikt.

© Alison Jackson – Kate, The Queen & Camilla at the Hairdresser

Beroemdheden

Tot de beroemde publieke figuren behoren leden van de Britse koninklijke familie, David en Victoria Beckham, Bill Clinton, Simon Cowell, Elton John, Kim Kardashian, Kanye West, Angela Merkel, Marilyn Monroe, Barack Obama en Donald Trump.

Onze samenleving is geobsedeerd door het leven van celebrities. Paparazzi achtervolgen de sterren en tabloids maken eigen, nieuwe verhalen. Privélevens zijn een publiek spektakel en consumeerbaar product geworden. De vraag rijst: Wat is echt en wat is in scène gezet? En is dit onderscheid nog relevant? Alison Jackson gaf een drastisch antwoord: “De waarheid is dood. Niets wat ons wordt getoond is betrouwbaar; alles kan fake zijn en niets is authentiek.”

Dubbelgangers en acteurs

De fotograaf geeft een unieke, scherpzinnige kijk op de hedendaagse celebrity cultus en de gevoelige verhouding tussen privacy en openbaarheid. Met dubbelgangers en acteurs maakt Jackson op overtuigende wijze realistische paparazzi foto’s van de intieme en denkbeeldige privélevens van beroemdheden. Een selectie van de foto’s is gebundeld in het boek PRIVATE.

In haar beelden misleidt, imiteert en provoceert Alison Jackson en laat zien dat we bij fotografie niet meer kunnen vertrouwen op eigen waarneming. De verzonnen scènes kennen ook een diepere waarheid. De intrigerende foto’s weerspiegelen de voyeuristische verlangens en illusies van de kijker, spelen met zijn perceptie en dagen de objectiviteit uit. De parodieën zijn soms hyperrealistisch, obsceen of prikkelend, maar altijd vermakelijk en humorvol.

Over Alison Jackson

Alison Jackson (Southsea, 1960) volgde een opleiding beeldhouwkunst aan het Chelsea College of Art and Design en fotografie aan het Royal College of Art in Londen. Met haar serie Doubletake (2001-2003) won ze een BAFTA (British Academy Film Award). In 2004 ontving de kunstenaar een International Center of Photography Infinity Award. Haar portretten, sculpturen, films en video’s zijn wereldwijd gepresenteerd in galeries en musea als Tate Modern In Londen (2010), San Francisco Museum of Modern Art (2011), Centre Pompidou in Parijs (2014) en Fotografiska in Stockholm (2019). Jackson woont en werkt in Londen.

