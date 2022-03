Er is niet meer nodig dan een harige vriend die iets schattigs doet om ons te laten stoppen met het scrollen op Instagram. Maar we weten allemaal dat het maken van een foto van je pup moeilijker is dan het lijkt. Of je nu wilt voorkomen dat je pluizenbolletje waarvoor je een hondenverzekering hebt afgesloten aan de camera snuffelt of hoopt dat ze niet wegrent zodra je een foto maakt, er zit veel werk achter de schermen in een schattige foto van je hondje. Gelukkig helpen de onderstaande tips!

Kies de juiste locatie

Zoals bij elke geweldige foto, zoek naar goede verlichting en houd je context in gedachten. De meeste dieren houden niet van flitsen. Zorg ervoor dat Sparky van de camera leert houden door in plaats daarvan met goede, natuurlijke verlichting te werken. Maak je foto in de buurt van een raam of buitenshuis. Let ook op de achtergrond, je wilt namelijk niet dat het te afleidend is. De hond moet juist het hoogtepunt van de foto zijn!

Ken de persoonlijkheid van je hond

Jij kent je hond beter dan wie dan ook. Als je je huisdier vastlegt terwijl hij doet waar hij of zij het meest van houdt, krijg je een foto met een beetje meer persoonlijkheid en emotie. Is Charlie een pittige pup? Speel met zijn hyperactieve karakter en maak een foto van hem terwijl hij iets doet dat hij leuk vindt, zoals achter een bal aan rennen of op zijn rug rondrollen. Als Daisy een dagdromer is die graag lui is, maak dan een foto van haar liggend in haar hondenmand of zonnebadend.

Wees een beetje vindingrijk

Om je hond aan het lachen te krijgen, kun je met haar rennen of de tennisbal rondgooien om haar te laten hijgen. Of probeer haar oren op te fleuren door wat gekke geluiden te maken. Probeer allerlei verschillende dingen uit om uiteindelijk zo’n mooi mogelijke foto te krijgen van je viervoeter!

Zorg voor afleiding

Houd iets dat Buster wil in je hand en beweeg het rond de lens terwijl je keer op keer klikt voor foto’s. Deze afleiding leidt de aandacht af van de eigenlijke camera en zorgt ervoor dat hij zich meer op zijn gemak voelt voor de lens. Maar wees geen plaaggeest! Als je een bal gebruikt, gooi hem dan een paar keer tussen de schoten door. Gebruik je juist snoepjes als afleiding? Geef zo nu en dan eentje, zo kun je je hond ook belonen voor het harde werken.

Let op de sluitertijd

Timing is alles, dus hoe sneller je kunt schieten, hoe groter de kans dat je een winnende actiefoto van je luidruchtige hond maakt. Bij sommige digitale camera’s kun je opnamen maken in de volledig handmatige modus, waardoor je met de sluitertijd kunt spelen. Of probeer een sportmodus op je camera. Als je foto’s maakt op een iPhone, overweeg dan om de burst-modus te gebruiken om een ​​reeks foto’s te scoren om door te bladeren.