De sportfotograaf Paul Bekkers wil jonge, getalenteerde topsporters helpen bij het vinden van een sponsor. Hij maakt bijzondere, artistieke foto’s van hun sportieve prestaties en wil die samen met de sporter aanbieden aan bedrijven. Deze foto refereert aan het talent, doorzettingsvermogen en de ambitie van de sporter en is daardoor een blijvende stimulans om steeds het beste uit jezelf te halen.

Paul Bekkers is een getalenteerde fotograaf met een passie voor sport. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij zich heeft gespecialiseerd in sportfotografie. Zijn artistieke invalshoek en zijn oprechte interesse in de sport die hij in beeld wil brengen, resulteren in foto’s die inspireren en waar je steeds iets nieuws in ontdekt.

Topsporters zijn met hun talent, ambitie en doorzettingsvermogen een rolmodel voor vele ondernemers. Helaas redden zij het vaak niet met talent en keihard trainen alleen. Je hebt ook een sponsor nodig. En hoe vind je die? Paul Bekkers heeft een manier gevonden om ze daarbij te helpen. Zijn of haar bijzondere prestaties worden door hem op een bijzondere manier in beeld gebracht. Bedrijven kunnen op hun beurt hun waardering voor de jonge talentvolle sporter zichtbaar maken door deze unieke foto te kopen.

Het mes snijdt aan twee kanten: de topsporter verkrijgt de nodige middelen om zijn doel te bereiken en de ondernemer wordt middels de foto gestimuleerd om ook het beste uit zichzelf te halen.

Paul verbindt op deze manier zijn twee passies: sport en fotografie. In zijn werk gaat zoekt hij de grenzen van de mogelijkheden op om een foto te maken die verrast en verwondert. De sporters met wie hij samenwerkt zijn unaniem enthousiast over de samenwerking met hem. Zij roemen zijn perfectionisme en zijn geduld, zijn creativiteit en zijn vermogen om een relaxte sfeer te creëren. Maar hun grootste lof gaat uit naar de kwaliteit van de foto zelf, waarmee zij zichzelf en hun sport willen promoten.