Zwart-wit in Flower Art Museum

In het Flower Art Museum in Aalsmeer is vanaf zondag 18 juni weer nieuw werk te zien. In de hoofdtentoonstelling Black & White gaat het ditmaal om contrastkleuren in de kunst.

© Karin Bakker

Zwart en wit, donker en licht, vormen het ultieme contrast. Deze ‘kleuren’ roepen per definitie sterke emoties op. Zwart als symbool van de nacht, dood, rouw maar ook van elegantie en prestige. Wit als symbool van zuiverheid, onschuld en een nieuw begin. Net zo goed als kleuren worden bloemen door kunstenaars vaak gebruikt vanwege de zeggingskracht en de gevoelens die zij oproepen. De acht kunstenaars in de tentoonstelling Black & White combineren deze kracht van de natuur met de kracht van het contrast.

Karin Bakker zoomt in haar foto’s in op de kern van de bloem en de mysterieuze wereld die hier achter schuilt. Stephanie van der Beek vertelt in epoxyschilderijen een verhaal met gebruikmaking van kleurcontrasten. Louise Hessel gebruikt donkere kleuren in haar installaties, waardoor de oorspronkelijke functie van de objecten verdwijnt. Mediakunstenaar AlexP stelde een prikkelend kunstwerk samen uit poëzie. Bert van Santen zet met pasteuze verfstreken maagdelijk witte bloemen op het doek. De porseleinen bloemobjecten van Kirsten Spuijbroek ogen donker en duister, maar ook kwetsbaar en subtiel. Suiling Yan maakte een serie waterlelieschilderijen met krachtige donkere reflecties. En textielkunstenaar Marijke van Welzen speelt in haar mantels als geen ander met kleur.

Bloemenschilderijen

Naast deze gevarieerde hoofdtentoonstelling is in de kleine zaal van het museum een expositie van Eline Ulaen. Bloemvoorstellingen zijn haar specialiteit en schildert zij met veel gevoel. In de Flower Art Gallery, een aparte ruimte binnen het museum waarin de kunst ook te koop is, exposeren Richard Fischer (fotografie), Jonneke Kodde (bronzen vogelbeelden) en Marijke van Seters (schilderijen).

In de zomermaanden organiseert het museum weer diverse activiteiten. Verschillende kunstenaars geven workshops en vrijdag 7 juli staat het eerstvolgende klassieke concert gepland. Het museum is gevestigd aan de Kudelstaartseweg 1 in Aalsmeer en open van donderdag t/m zondag, 13-17 uur. Voor groepen ook op afspraak. De nieuwe tentoonstellingen duren van 18 juni tot en met 10 september. Meer informatie: www.flowerartmuseum.nl.