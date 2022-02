Je zit midden in een shoot wanneer je plotseling een gevoel van angst krijgt omdat het kleine rode “batterij bijna leeg”-symbool helaas in beeld komt. De back-up die je normaal gesproken bij je hebt, is thuis of in de studio achtergelaten en het optimaal benutten van je batterij is meteen prioriteit nummer één geworden. Niet alle hoop is verloren als en wanneer je merkt dat je in dit specifieke scenario wordt gesteund. Hieronder staan ​​een paar levensreddende trucs die de batterij van je camera tot zijn volle capaciteit kunnen verlengen:

Verlaag de helderheid van je camera

Door je monitor te dimmen, kun je energie besparen. Dit levert ook een geldbesparing op, waar energie vergelijken tevens bij kan helpen. Door simpelweg de helderheid te verlagen tot wat absoluut noodzakelijk is om te kijken, kun je de batterij verlengen zonder dat dit ten koste gaat van de toeters en bellen van je camera. Zorg ervoor dat je het histogram van je camera gebruikt, zodat je nog steeds de juiste belichting krijgt als je ervoor kiest om de lichten op je scherm te dimmen.

Schakel de LCD-beeldbeoordeling uit op DSLR’s

In een mum van tijd kan het minimaliseren van het gebruik van het LCD-scherm van je camera de levensduur van de batterij aanzienlijk verlengen. Als je niet rond kunt komen zonder je afbeeldingen te bekijken, kun je vaak ook bepalen hoe lang een afbeelding op het scherm van de camera wordt weergegeven. Zelfs het verminderen van de beeldweergave van het LCD-scherm van 10 seconden tot 2 seconden kan een aanzienlijk verschil maken.

Ga zonder sensorreiniging

Zoals SLR Lounge uitlegt, zijn veel camera’s automatisch geprogrammeerd om de interne sensoren te reinigen telkens wanneer het apparaat wordt in- of uitgeschakeld. De sensor blijft gedurende een korte tijd in goede staat zonder dat de sensor wordt gereinigd. Als je deze optie uitschakelt, krijg je mogelijk het extra beetje kracht dat je nodig hebt om door een shoot heen te komen met de huidige batterij van je camera.

Schakel alle draadloze verbindingen uit

Functies in de trant van Wifi, GPS en Bluetooth zijn standaard geworden op de meeste geavanceerde DSLR’s. Deze niet-essentiële zaken kunnen echter een behoorlijke tol eisen van het uithoudingsvermogen van je camera. Als je ziet dat je batterij bijna leeg is, zorg er dan voor dat je alle frivole functies uitschakelt die je misschien niet gebruikt; zij zouden heel goed de boosdoeners kunnen zijn die je kostbare levensduur van de batterij verspillen.

Zet je camera uit

Deze beproefde maar echte strategie is eenvoudig genoeg; schakel gewoon je uit-instelling tussen opnamen in. Nieuwere camera’s zijn veel efficiënter in het besparen van energie dan oudere modellen, dus de leeftijd van je camera kan een verschil maken in de manier waarop je probeert je camera in leven te houden. Het kan dus wel echt helpen om tussen de foto’s door je camera even uit te schakelen, hierdoor zul je tenminste een beetje langer met je batterij mee kunnen.