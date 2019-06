De belangrijkste fotoprijs van Nederland gaat naar Texel. Van 9 tot en met 30 juni zijn in de voormalige Drijverschool in Den Hoorn de prijswinnende foto’s en series te bewonderen. Van bodemdaling en klimaatverandering in Jakarta tot de epische Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden, van een rokende Thierry Baudet tot een serie over het succesvolle Texelse zaalvoetbal, de Zilveren Camera is zeer uiteenlopend en geeft een prachtige tussenstand van de huidige Nederlandse nieuws- en documentaire fotografie.

Workshops en lezingen

Tijdens de Zilveren Cameratentoonstelling geven prijswinnaars lezingen, rondleidingen en workshops. Hoofdprijswinnaar Cynthia Boll, onder meer bekend van de RTL4 serie ‘Het perfecte plaatje’, Zilveren Camera Storytelling prijswinnaar Anais Lopez tot fotograaf Jeroen Toirkens. Toirkens geeft samen met bekend schrijver en programmamaker Jelle Brandt Corstius een workshop en uitgebreide lezing over zijn project Borealis, over de noordelijke bossen op aarde, ‘de rechterlong van de planeet’. Fotograaf Ernst Coppejans vertelt hoe je mensen anoniem kan fotograferen. Zo kreeg hij toegang kreeg tot kwetsbare groepen die zich normaal liever niet laten fotograferen. Het leidde tot zijn indrukwekkende serie ‘Sold’.

Texelse tentoonstelling ‘Jij en ik en iedereen die we zien’

Rondom de voormalige school staan portretten van Hoornders opgesteld, gemaakt door bewoners van zorgboerderij Novalishoeve, in samenwerking met fotograaf Anoek Steketee, die vorig jaar nog in het Rijksmuseum exposeerde.

Wanneer: 9-30 juni, alle dagen open van 11-17, behalve vrijdag

Waar: Drijverschool Den Hoorn Texel

Entree: gratis