De Zilveren Camera maakt met trots de jury voor 2019 bekend.

“We zijn blij dat we een mix van experts met ervaring, vernieuwing en spreiding over de diverse media in de jury hebben. Ieder jurylid zit niet langer dan vier jaar in de jury, idealiter zit in elke deeljury een fotograaf, journalist en beeldredacteur. Zo maken we keuzes die de fotojournalistiek in de breedte representeren.” Marcel Molle, directeur.

Curator en fotografie expert Marc Prüst zal wederom de jury voorzitten, dit zal het laatste jaar zijn van Prüst, die inmiddels vier jaar juryvoorzitter is geweest.

Categorieën

De Zilveren Camera kent verschillende categorieën. Inzendingen voor iedere categorie worden door een deeljury bekeken, en zij kiezen de nominaties. Hieruit kiest de gehele jury in de tweede week van januari de categorie winnaar. De jury zal dan ook de winnaar van de Canon Zilveren Camera aanwijzen. Net als vorig jaar zullen er een aantal verschillende prijzen uitgereikt worden.

De Canon Zilveren Camera

De hoofdprijs, de Canon Zilveren Camera prijs gaat naar de foto of serie die in de ogen van de jury zowel fotografisch als in journalistiek opzicht het afgelopen jaar het best vertegenwoordigt. Alle winnaars zullen bekend worden gemaakt tijdens de uitreiking op 1 februari te Hilversum.

Prijs voor Storytelling

De jury van de Prijs voor Storytelling reikt dit jaar voor ook weer drie prijzen uit voor deze wedstrijd. De prijs hoopt ruimte te scheppen voor nieuwe ontwikkelingen in de fotojournalistiek en documentaire fotografie. De Zilveren Camera is bijzonder tevreden Iris Sikking bereid te hebben gevonden voorzitter te zijn van deze jury.

”De winnaar is bij voorkeur een pionier: iemand die verhaal, vorm en techniek het sterkst combineert, en daarmee nieuwe wegen voor het vertellen van maatschappelijk relevante verhalen met fotografie opent, zowel in vorm als qua publieksbereik.” Iris Sikking

Publieksprijs

De jury van de Zilveren Camera Publieksprijs selecteert uit de shortlists van de verschillende deeljury’s van de Zilveren Camera tien inzendingen die naar haar smaak en oordeel voor een breed publiek toegankelijk zijn. Op deze foto’s kan online en gedurende de tentoonstelling in Museum Hilversum door het publiek gestemd worden.

Overige prijzen

Daarnaast worden er uit de inzendingen voor de Zilveren Camera nog een aantal andere prijzen gekozen, de jury in de categorie sport wijst de winnende enkele foto, en daarmee de winnaar van de NSP/Zilveren Camera Sportfoto van het Jaar aan. Voor de Paul Peters Fotoprijs voor sociaal geëngageerde fotografie kunnen fotografen bij het inzenden aangeven dat ze voor deze prijs in aanmerking willen komen.

Jury samenstelling 2019

Juryvoorzitter Marc Prüst

Secretaris Erik Vroons

Nieuws Binnenland

Voorzitter: Rutger van der Zalm, beeldredacteur de Gelderlander

Peter van der Maat, ex-hoofdredacteur Netwerk, adviseur ZC

Robert Vos, jurist, voormalig winnaar ZC

Nieuws Regionaal

Voorzitter: Merlin Mulder, Verslaggever bij Noordhollands Dagblad en regionale titels.

Josje Deekens, Fotograaf

Karin Hollaar, Chef foto ANP

Nieuws Internationaal

Voorzitter: Natalia Toret, Chef foto NRC

Avinash Bhikhie, Verslaggever NU.nl

Kees Metselaar, Fotograaf

Documentair Nationaal

Eefje Oomen, Journalist Algemeen Dagblad

Sake Elzinga, Fotograaf

Gabriel Eisenmeier, Fotoredacteur bij de Volkskrant

Documentair Internationaal

Voorzitter: Jasper Juinen, Beeldredacteur Financieel Dagblad

Arnold van Bruggen, Journalist en eigenaar Prospektor

Inge Hondebrink, Fotograaf

NSP-ZC Sport

Voorzitter: Rene Bouwman, Fotograaf en lid NSP-bestuur

Vincent Riemersma, vorige winnaar NSP-ZC

Barbara Barend, Eigenaar Heldenmagazine

Kunst Cultuur & Entertainment

Voorzitter: Erna Kok, Kunsthistorica

Rebecca Simons, Curator Mischa Rapmund, Fotograaf

Personen in het Nieuws

Voorzitter: Bernadet de Prins, Fotograaf

Annemarie Ebeling, Beeldredacteur

Hester van Yperen, Journalist bij KRO-NCRV

Politiek

Voorzitter: Gerhard van Roon, Fotograaf

Celine Kroon, Freelance beeldredacteur

Arendo Joustra, Hoofdredacteur Elsevier Weekblad

Publiekprijs

Voorzitter: Birgit Donker, Directeur Nederlands Fotomuseum

Leon van Bon, voormalig professioneel wielrenner, sportfotograaf

Ahmet Polat, voormalig Fotograaf des vaderlands, influencer & fotograaf

Paul Peters Fotoprijs

Voorzitter: Nicole Segers, fotograaf

Harry Heuts, Fotograaf

Harry Cock, Fotograaf

Joost van den Broek, Voormalig winnaar de Zilveren Camera

Ruud Rogier, Fotograaf

Storytelling

Voorzitter: Iris Sikking, Onafhankelijk curator

Wedstrijdsecretaris: Nicole Robbers, Curator, beeldredacteur

Yara van der Velden, Beeldredacteur

Aart Jan van der Linden, Freelance Web- & Multimedia Developer en Video Editor

Frank van Zijl, Chef Opinie a.i. de Volkskrant

Robert Knoth, Fotograaf, multimedia -documentaire maker