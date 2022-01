Na wederom een spannende editie met de nodige corona-gerelateerde uitdagingen, maakt Stichting de Zilveren Camera met trots de namen bekend van de genomineerden voor de Zilveren Camera 2021, de Prijs voor Storytelling en de Paul Peters Fotoprijs. In onderstaande lijst staan op alfabetische volgorde de namen van alle makers van de genomineerde inzendingen die kans maken op een van deze prijzen.



De uitreiking

Op vrijdag 11 februari worden tijdens een officiële prijsuitreiking de winnaars per categorie voor zowel enkelbeelden als series bekend gemaakt. Aan het einde van de avond wordt één van hen uitgeroepen tot winnaar van de Zilveren Camera 2021. Ook de winnaars van de Prijs voor Storytelling, de Paul Peters Fotoprijs en de NSP/Zilveren Camera Sportfoto van het Jaar worden op deze feestelijke avond bekend gemaakt.

Door de capaciteitsrestricties die gelden voor theaters wordt het dit jaar opnieuw grotendeels een online event, maar we zijn blij dat de versoepelingen van de coronaregels het in ieder geval mogelijk maken dat alle genomineerden en juryleden fysiek bij de uitreiking aanwezig zijn! Voor de overige genodigden en geïnteresseerden wordt het event gelivestreamd.



Het juryproces

Ook wat betreft de jurering liet corona ons dit jaar helaas weinig keuze en dus vond het hele proces wederom volledig online plaats. Een technische uitdaging, maar vooral ook een situatie die veel vraagt van de jury. We zijn dan ook trots op en dankbaar voor de grote inzet en flexibiliteit van alle juryleden. In de eerste tweeënhalve week van januari zijn in totaal maar liefst 47 juryleden betrokken geweest bij het beoordelen van alle inzendingen. Een proces dat bestaat uit meerdere juryrondes en waar nodig een check op beeldmanipulatie. Uiteindelijk selecteerden de verschillende jury’s in het weekend van 14 – 17 januari in alle categorieën en voor alle prijzen hun finale top drie.

Lijst kanshebbers

Martijn Beekman

Marjolein Bijpost

Theo Bosboom

Loek Buter

Daniel Cohen

Antoinette de Jong

Niels de Vries

Remko de Waal

Tony Docekal

Tina Farifteh

Marijn Fidder

Kiki Groot

Sarah Mei Herman

Harry Heuts

Ronald Hoogendoorn

Rob Hornstra

Petra Huijsmans

Bram Janssen

Chris Keulen

Arie Kievit

Robert Knoth

Remco Koers

Olaf Kraak

Bart Maat

Dingena Mol

Richard Mouw

Emiel Muijderman

David Peskens

Bram Petraeus

Pim Ras

Eva Roefs

Milan Schellingerhout

Corne Sparidaens

Frank Trimbos

Robin Utrecht

David van Dam

Kees van de Veen

Mona van den Berg

Ramon van Flymen

Annie van Gemert

Joris van Gennip

Robin van Lonkhuijsen

Eddy van Wessel

Koen Verheijden

Norbert Voskens

Henk Wildschut