Zilveren Camera inzending van 1 dec

Vanaf 1 december kan je weer inzenden voor de Zilveren Camera 2022. De organisatie is alweer druk bezig met alle voorbereidingen voor deze editie. Voorafgaand aan de openstelling op 1 december nodigen we je graag uit om op 28 november aanwezig te zijn op de startavond.

© Loek Buter, een beer in de polder

Op deze startavond wordt veel informatie gedeeld over de Zilveren Camera, de veranderingen, beeldmanipulatie, komen fotografen aan het woord en het wordt natuurlijk ook een gezellig weerzien van elkaar. Ook wordt er die avond de Publieksprijs uitgereikt.Verderop in deze nieuwsbrief vind je alle informatie.

Gastsprekers

Wij hebben de volgende gastsprekers vastgelegd. Eduard de Kam, die beelden analyseert voor de wedstrijd en vertelt wat je wel en juist niet mag veranderen aan je beeld. Remco Dolstra en Erik Brinkhorst van het bestuur van de stichting geven informatie over de wedstrijd. De fotografen Richard Mouw, Robin van Lonkhuijzen en Ramon van Flymen vertellen over hun ingestuurde werk van het afgelopen jaar. We sluiten de avond af met de bekendmaking van de winnaar van de Publieksprijs 2021 door Karin Hollaar, voorzitter jury Publieksprijs én een informele borrel.

Loket van Eduard de Kam

Nieuw dit jaar is het loket van Eduard de Kam. Heb je een vraag over het bewerken van je eigen foto’s die je wilt insturen dan kun je dit in een kort privé consult voorleggen aan Eduard. Meer informatie hierover of direct aanmelden kan ook op 28 november.

Bekendmaking publieksprijs

Via onze website kon er gestemd worden op de mooiste, de beste, de ontroerendste nieuwsfoto van 2021. Wie wint dit jaar de Publieksprijs?

Het is een spannende strijd geweest maar de winnaar is bekend en zal die avond bekend gemaakt worden

Genomineerd voor deze prijs zijn (op alfabetische volgorde):