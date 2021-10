APELDOORN – Op zaterdag 2 oktober is om 15:00 uur de officiële opening van de expositie ‘De Zilveren Camera’ in de Nettenfabriek. De expositie, bestaande uit de winnende foto’s van de meest prestigieuze prijs voor fotojournalistiek en documentaire fotografie van Nederland, zal geopend worden in bijzijn van Kees van de Veen. Kees is de winnaar van de Zilveren Camera 2020.

De Zilveren Camera

De Zilveren Camera is een wedstrijd voor Nederlandse beroepsfotografen en fotografiestudenten. De fotografen kunnen hun werk inzenden voor 20 verschillende categorieën en daarmee meedingen naar de belangrijkste prijs van de wedstrijd: De Canon Zilveren Camera. En ook de winnaars van de NSP/Zilveren Camera Sportfoto van het jaar, Prijs voor Storytelling, Paul Peters Fotoprijs zijn te zien en vormen samen een fascinerend tijdsbeeld van 2020.

“Hier ging het afgelopen jaar om: te vroeg afscheid nemen van geliefden. Fotograaf Kees van de Veen heeft dit integer en intiem gefotografeerd. Het is een mooie, veel omvattende serie waarvan de beelden over jaren nog op ons netvlies staan.” – Natalia Toret, voorzitter van de jury Zilveren Camera

De winnaar van de Zilveren Camera

De Canon Zilveren Camera is gewonnen door Kees van de Veen met zijn serie Piet Franssen overlijdt aan corona. Kees van de Veen is een freelance fotograaf die geïnteresseerd is in echte verhalen van echte mensen. Met de fotoserie Piet Franssen overlijdt aan corona vertelt hij het verhaal van de met corona besmette Piet Franssen uit Tegelen. Meneer Franssen ligt op de covid afdeling van de intensive care in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Waar hij op 16 april 2020 op 73-jarige leeftijd overlijdt.

Bezoeken van de expositie

Van 1 oktober tot en met 24 oktober is de expositie vrij toegankelijk te bezoeken.

Locatie: Nettenfabriek

Spoorstraat 27b, Apeldoorn

Er is ruime parkeergelegenheid. En ook met het OV is de locatie goed bereikbaar. Het bevindt zich naast het station.

Openingstijden:

Woensdag 10:00 – 18:00

Donderdag 10:00 – 18:00

Vrijdag 10:00 – 23:00

Zaterdag 10:00 – 23:00

Wil je bij de opening op 2 oktober om 15:00 uur aanwezig zijn?

Stuur dan voor donderdag 30 september een e-mail naar info@apeldoorn.photo.

Over Apeldoorn Photo

Apeldoorn Photo is hét overkoepelende platform voor alle fotografie activiteiten in Apeldoorn en omstreken. Met het Fotocafé, de Stadsfotograaf, onlinemuseum en natuurlijk het bekende tweejaarlijkse Fotofestival.

Partners van Apeldoorn Photo zijn Gemeente Apeldoorn, Rabobank, Prins Bernard Cultuurfonds, Reinders Huizen en Hypotheken.

Meer informatie over de expositie van De Zilveren Camera is te vinden op de website van Apeldoorn Photo: www.apeldoorn.photo